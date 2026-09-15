Amenzi în sumă de circa 900 de mii de lei în luna august pentru activitatea ilicită de întreprinzător. Care au fost sectoarele unde SFS a identificat mai multe ilegalități

Amenzi în sumă de circa 900 de mii de lei au fost acordate în perioada lunii august pentru în cadrul acțiunilor de combatere a activității ilicite de întreprinzător, fiind sancționate 514 de cazuri, informează Serviciul Fiscal de Stat (SFS). Potrivit sursei citate, activitățile ilicite au fost identificate în mai multe sectoare economice, cele mai frecvente fiind în comerțul cu bunuri, inclusiv prin platforme online, prestări de servicii și transport de pasageri în regim taxi.

Ce se întâmplă dacă este constatată desfășurarea activității ilicite de întreprinzător?

În cazul depistării desfășurării activității ilicite de întreprinzător de către persoanele fizice, funcționarii fiscali întocmesc proces-verbal cu privire la contravenție, cu aplicarea amenzilor de la 1500 lei la 4500 lei.

„Aceste acțiuni au drept scop identificarea și sancționarea persoanelor fizice care desfășoară activități ilicite de întreprinzător, precum și aducerea acestora în cadrul legal prin aplicarea măsurilor de conformare”, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit SFS, toate persoanele fizice care desfășoară activități economice trebuie să se înregistreze legal într-o formă organizatorico-juridică și să respecte cerințele legale.