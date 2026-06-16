O navă militară rusă a deschis un foc de avertisment asupra unui iaht britanic în Canalul Mânecii. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 16 iunie. Este vorba despre fregata rusă „Amiral Grigorovici” și iahtul „Bright Future” care s-a apropiat de aceasta în strâmtoare. Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat incidentul.

Potrivit Sky News, Ministerul Apărării al Marii Britanii a primit informații despre incident și a început o anchetă. Conform ministerului, iahtul este înregistrat în Regatul Unit. Nu este clar de ce acesta s-a apropiat de navă. Nu au fost raportate victime.

Ulterior, Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat ă nava a deschis un foc de avertisment asupra iahtului „Bright Future”, scrie Meduza.

Ministerul rus al Apărării susține că iahtul „se deplasa cu motoarele pornite pe un curs periculos de apropiere de navă”. Focul a fost deschis după încercări de a contacta echipajul iahtului, lansarea de rachete de semnalizare și emiterea de semnale sonore, la care echipajul iahtului nu ar fi reacționat.

În cele din urmă, nava și iahtul s-au apropiat la o distanță de 150 de metri, însă după focurile de avertisment iahtul și-a schimbat direcția.

Pe 14 iunie, autoritățile britanice au reținut pentru prima dată petrolierul „Smîrtos”, sub pavilionul Camerunului, care încerca să traverseze Canalul Mânecii. Londra a asociat nava cu așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei. Ministerul britanic al Apărării nu consideră că incidentul cu nava militară și reținerea petrolierului sunt legate, scrie Sky News.