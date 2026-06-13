Aliații NATO vor să ofere comandantului suprem mai multă libertate pentru a doborî dronele care le încalcă spațiul aerian

Țările NATO vor să ofere comandantului militar superior al alianței mai multă libertate pentru a doborî dronele până la summitul liderilor de luna viitoare de la Ankara, potrivit a doi diplomați NATO și un oficial al alianței.

Țările NATO s-au confruntat cu un număr tot mai mare de amenințări aeriene, printre care roiuri de drone care intră în Polonia și România, încălcări ale spațiului aerian în Estonia și drone suspecte deasupra Letoniei – incidente care au provocat pagube și răniri și au tulburat politica țărilor de pe flancul estic, potrivit POLITICO.

După luni de negocieri, se așteaptă ca aliații să aprobe o nouă propunere până la summitul din 7-8 iulie, care i-ar oferi Comandantului Suprem Aliat al NATO pentru Europa, generalul american Alexus Grynkewich, mai multă putere pentru a aborda aceste amenințări, au declarat diplomații și oficialul.

În prezent, membrii NATO dictează reguli privind modul și locul în care pot fi utilizate armele naționale specifice. Conform termenilor noii propuneri, Grynkewich ar avea o mai mare flexibilitate în transferul resurselor în cadrul alianței și în stabilirea nivelurilor de pregătire de alertă pentru echipamentele militare fără a solicita aprobare formală, au declarat oficialii.

De asemenea, propunerea ar integra oficial sistemele de apărare balistică aeriană ale NATO în misiunile sale de poliție aeriană cu avioane de vânătoare în țările de pe Flancul Estic și nu numai, au adăugat aceștia, transformându-le în misiuni de apărare aeriană.

Unii aliați NATO s-au plâns de mult timp că aceste așa-numite restricții naționale creează un mozaic de reguli diferite în cadrul alianței și împiedică capacitatea Grynkewich de a elimina rapid amenințările aeriene.

Țările au dezbătut ridicarea acestor constrângeri pe fondul incursiunilor tot mai mari ale dronelor începând cel puțin din octombrie, iar lansarea rachetelor balistice iraniene către Turcia la începutul acestui an a adus o urgență suplimentară discuției în favoarea adoptării unei abordări la nivelul întregii alianțe, a declarat oficialul NATO.

„Națiunile se uită întotdeauna la NATO atunci când o dronă intră în spațiul lor aerian”, a adăugat oficialul, dar NATO „are nevoie și ca națiunile să-și facă partea” prin renunțarea la restricțiile lor.

Potrivit oficialului, Grynkewich și-a prezentat propunerile pentru creșterea flexibilității celor 32 de ambasadori ai țării la începutul acestui an.