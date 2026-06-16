O medalie de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz: succesele elevilor moldoveni la Olimpiada Europeană de Fizică

Lotul olimpic al R. Moldova a obținut o medalie de aur, două medalii de argint și o medalie de bronz la Olimpiada Europeană de Fizică, anunță Ministerul Educației și Cercetării al R. Moldova (MEC) marți, 16 iunie.

Medalia de aur a fost obținută de Alex Secrieru, elev la Liceul Teoretic „Orizont” din Chișinău, medaliile de argint – de Darius Graur și Victor Sandu, elevi ai aceleiași instituții de învățământ, iar medalia de bronz – de către Daniel Mardari, elev la Liceul Teoretic „Aristotel” din Chișinău.

La cea de-a 10-a ediție a Olimpiadei Europene la Fizică au participat circa 200 de elevi din 43 de țări, Republica Moldova fiind reprezentată de 5 elevi și 1 profesor:

Alex Secrieru, elev în clasa a XI-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;

Darius Graur, elev în clasa a XII-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;

Victor Sandu, elev în clasa a XI-a, Instituția Privată de Învățământ Liceul Teoretic „Orizont”, Durlești, Chișinău;

Daniel Mardari, elev în clasa a XII-a, Instituția Publică Liceul Teoretic Aristotel”, Chișinău;

Alexandru Macovei, elev în clasa a XII-a, Instituția Privată Liceul de Creativitate și Inventică „ Prometeu-Prim”, Chișinău;

Bîzgan Serghei, doctor în științe fizice, Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova, conducătorul echipei.

Olimpiada Europeană de Fizică s-a desfășurat în Gothenburg, Suedia, în perioada 12-16 iunie 2026.