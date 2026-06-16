Trump spune că SUA ar putea reimpune sancțiunile împotriva petrolului rusesc „în curând”

Statele Unite ar putea reimpune în curând sancțiuni asupra livrărilor de petrol rusesc, după ce președintele Donald Trump și ceilalți lideri prezenți la summitul Grupului celor Șapte (G7) au decis să readucă războiul din Ucraina în fruntea agendei lor, la mai bine de patru ani de la lansarea invaziei pe scară largă de către Rusia, scrie AP.

Conflictul din Iran a eclipsat în ultimele săptămâni situația din Ucraina, dar, după ce a anunțat un acord pentru încheierea conflictului din Golf, care durează de trei luni și jumătate, Trump a declarat că dorește acum să se concentreze asupra Ucrainei.

Întrebat dacă va reinstaura sancțiunile împotriva Rusiei, care fuseseră relaxate pentru a contribui la scăderea prețurilor la petrol, Trump a răspuns că restricțiile pot fi repuse în vigoare pe măsură ce cantități mai mari de petrol vor trece prin Strâmtoarea Hormuz.

„În curând vom putea face asta, deoarece petrolul curge acum”, a declarat Trump reporterilor.

În luna martie, Statele Unite au relaxat temporar unele sancțiuni aplicate anumitor transporturi de petrol rusesc, pe fondul creșterii semnificative a prețurilor la țiței. Derogarea a fost prelungită pe măsură ce războiul din Golf s-a prelungit.

Pakistanul a anunțat pe 15 iunie că a fost încheiat un acord între Statele Unite și Iran, precum și că s-a convenit asupra unei încetări a focului în regiune, inclusiv în Liban. Ulterior, Trump a anunțat reluarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz și încetarea blocadei maritime împotriva Iranului. Teheranul a confirmat, de asemenea, acest lucru. Cu toate acestea, detaliile exacte ale acordului rămân în continuare necunoscute.