Un militar în termen a fost rănit accidental prin împușcare în timpul instruirii de către un alt militar

Un militar în termen a fost rănit în regiunea abdomenului marți, 16 iunie, în timpul activităților de instruire, în urma unei împușcături produse accidental cu arma din dotare, de tip Glock 19, de către un alt militar, anunță Ministerul Apărării.

Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40, la Centrul de Instruire a Brigazii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți.

Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. În prezent, el se află sub supravegherea medicilor.

„Ministerul Apărării desfășoară o anchetă de serviciu pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului și cooperează cu structurile abilitate. Cu detalii vom reveni”, a precizat instituția.

Totodată, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a scris că la moment oamenii legii, împreună cu instituțiile abilitate, activează pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii cazului.

Într-un reportaj, ZdG a scris că în ultimii 30 de ani, fără a fi implicați în operațiuni de luptă, 113 militari ai Armatei Naționale au decedat în timpul exercitării serviciului. Practic în fiecare an, un militar și-a pus capăt zilelor, în timp ce alții au decedat din cauza unor boli, accidente sau altor circumstanțe tragice. Un caz de suicid analizat de Avocatul Poporului în 2024 ridică semne de întrebare privind modul de recrutare, evaluarea psihologică și capacitatea instituțională de prevenire a situațiilor de risc.

„Nu primim un contingent omogen, ci unul vulnerabil. Astfel, 77–80 % dintre recruți provin din mediul rural, aproape fiecare a doua persoana care vine în armată provine din familie monoparentală. Noi avem mulți militari cu rețineri la poliție anterior. Fiecare al șaptelea – al optulea a avut experiență de consum de substanțe narcotice”, explică circumstanțele cifrelor colonela Ilona Dragan, șefa Serviciului asistență psihologică al Armatei Naționale, precizând că mulți recruți ajung în armată cu probleme psihologice. „Da, ei deja vin cu gânduri suicidale și cu tentative. Nimeni nu se întreabă câte cazuri de suicid noi am reușit să prevenim”, atenționează ea.

