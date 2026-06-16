O femeie din Rîbnița, victima escrocilor în urma unei scheme investiționale: Prejudiciul depășește 500 de mii de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat 22 de sesizări privind fraude telefonice. Dintre acestea, 13 cazuri s-au soldat cu pierderi materiale, prejudiciul total depășind 1 milion de lei. Două dintre fraude au fost comise în cursul zilei de ieri, iar celelalte au avut loc anterior, fiind raportate ulterior de victime, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

În același timp, Poliția anunță că au fost prevenite 225 de tentative de escrocherie.

„Cel mai grav caz a fost înregistrat în orașul Rîbnița, unde o femeie de 63 de ani a fost prejudiciată cu peste 500 de mii de lei, în urma unei scheme investiționale. În luna martie 2025, victima a contractat credite și a utilizat economiile personale, transferând sumele către persoane necunoscute, care au indus-o în eroare sub pretextul unor investiții profitabile”, conform IGP.

Cazul a fost sesizat la Poliția din Rezina în cursul zilei de ieri.

Poliția a analizat cazurile înregistrate, iar concluziile arată că, în cele mai multe situații, victimele sunt convinse să contracteze credite sau să utilizeze împrumuturi pentru a transfera bani escrocilor.

Autorii folosesc tehnici de inginerie socială, exploatând încrederea oamenilor în instituții financiare, autorități publice și companii cu notorietate.

„Schema investițională rămâne categoria de fraudă cu cel mai mare impact financiar. Victimele sunt convinse să investească pe platforme online, în tranzacții Forex sau în proiecte care promit profituri garantate, fiind ulterior determinate să alimenteze conturi controlate de infractori.

O altă metodă frecvent utilizată este uzurparea identității unor instituții și companii, precum MAIB, BNM, Moldcell, Premier Energy, Nova Poșta și CNAS”, mai comunică Poliția.

Sub diverse pretexte, victimele sunt convinse să divulge date bancare sau să efectueze transferuri de bani.

În acest context, IGP îndeamnă cetățenii să: