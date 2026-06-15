Prejudiciul escrocheriilor telefonice din weekend depășește patru milioane de lei. Poliția îndeamnă repetat cetățenii să fie vigilenți

În weekendul 12–14 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) a înregistrat 28 de cazuri de escrocherii telefonice, prejudiciul total estimat depășind 4 milioane de lei. Dintre acestea, șase cazuri au fost comise în weekend, iar celelalte s-au produs anterior, fiind raportate ulterior de către victime, conform Poliției.

În același interval, datorită vigilenței cetățenilor, au fost prevenite 346 de tentative de fraudă, evitându-se astfel pierderi financiare semnificative.

„Potrivit informațiilor, cele mai multe escrocherii au fost realizate prin impersonarea angajaților băncilor, ai SIS, ai Poliției sau ai altor instituții de drept, escrocii încercând să determine victimele să transfere bani sau să contracteze credite în mod fraudulos”, a comunicat IGP.

În multe situații, victimele au sesizat autoritățile după zile sau chiar luni, ceea ce a redus considerabil șansele de blocare a transferurilor și de identificare a făptașilor, precizează Poliția.

„Totodată, se constată o tendință tot mai frecventă de manipulare psihologică pe termen lung, în care persoanele sunt influențate gradual să efectueze tranzacții repetate”, atenționează Inspectoratul General al Poliției.

În acest context, IGP îndeamnă cetățenii să: