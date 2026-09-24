„Nu vom sta pasiv, uitându-ne la graficele de la bursă”. Guvernul spune că va căuta „activ orice opțiune suplimentară serioasă” de alimentare cu gaz a R. Moldova

„Nu vom sta pasiv, uitându-ne la graficele de la bursă”, este reacția Guvernului la discuțiile din spațiul public pe subiectul aprovizionării cu gaz a R. Moldova din surse alternative.

„Vom căuta activ orice opțiune suplimentară serioasă care poate aduce Moldovei gaze mai ieftine și condiții mai bune – inclusiv contracte pe termen mai lung și surse alternative de aprovizionare. Fie că vorbim de gaz american, azer, qatarez sau turkmen, vom analiza fiecare variantă care este legală, sigură și avantajoasă economic pentru Republica Moldova. Vom vorbi cu guverne, producători, traderi și oameni care cunosc această piață și pot deschide uși, Avem doar un criteriu: prețul final pentru Moldova, siguranța livrării și independența noastră energetică”, a scris purtătorul de cuvând al Guvernului, Dumitru Ciorici.

Potrivit sursei citate, Executivul va prezenta public cifrele, condițiile și rezultatele „cu maximă transparență”, când „aceste discuții se vor transforma în oferte concrete”.

O nouă propunere de majorare a tarifului la gazele naturale

Ieri, 23 septembrie, Energocom a anunțat că a transmis către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) propunerea de majorare a tarifului la gazele naturale până la aproximativ 26,25 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, față de tariful actual de 20,3 lei/m³ cu TVA inclus, aprobat de ANRE începând cu 1 septembrie.

Energocom își justifică solicitarea prin creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. Potrivit companiei, de la ultima cerere de ajustare a prețurilor, depusă la 15 iulie 2026, piața europeană a gazelor a înregistrat o creștere de 42,15%.

Compania invocă, printre factorii care au dus la majorarea prețurilor, intensificarea tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate, nivelul redus al stocurilor europene, concurența cu piețele asiatice și incertitudinile privind aprovizionarea în sezonul rece.

Potrivit propunerii companiei, prețurile fără TVA variază în funcție de punctul de furnizare, de la 18,744 lei/m³ la intrarea în rețeaua de transport până la 24,305 lei/m³ la ieșirea din rețelele de distribuție de presiune joasă.

ANRE urmează să examineze solicitarea Energocom și să stabilească tariful final.