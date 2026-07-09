Noi cazuri de fraudă telefonică prin care escrocii s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții publice. Prejudiciul total se apropie de un milion de lei

În ultimele 24 de ore, Poliția a înregistrat două noi cazuri de fraudă telefonică prin care escrocii s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții publice. Totodată, au fost raportate încă patru cazuri comise anterior. Prejudiciul total se apropie de un milion de lei, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratului General al Poliției (IGP).

„Datorită vigilenței cetățenilor, 136 de tentative de escrocherie au fost dejucate, fiind prevenite pierderi financiare importante”, scrie IGP.

Conform oamenilor legii, în trei cauze penale, autorii au folosit persoane interpuse pentru a ridica banii direct de la domiciliul victimelor. Această metodă continuă să fie utilizată în fraudele bazate pe manipulare psihologică și crearea unui fals sentiment de urgență, notează Poliția, precizând că analiza cazurilor arată că fraudele investiționale produc cele mai mari pierderi financiare, deoarece victimele sunt manipulate pe perioade îndelungate și convinse să efectueze transferuri repetate de bani.

Recomandările Poliției:

Nu furnizați date personale sau bancare la telefon.

Nu transferați bani la solicitarea unor persoane necunoscute.

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