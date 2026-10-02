Naționala de fotbal a R. Moldova a învins Kazahstanul în Liga Națiunilor. Este prima victorie după doi ani

Naționala de fotbal a Moldovei a învins selecționata Kazahstanului cu 2-1 în cel de-al treilea meci din Liga Națiunilor, ediția 2026-2027, informează Federația Moldovenească de Fotbal (FMF).

Golurile au fost marcate de Nicky Cleșcenco, în minutul 45+1 și Petru Popescu, în minutul 50.

Potrivit FMF, următoarea partidă a R. Moldova este programată pentru marți, 6 octombrie, pe stadionul „Zimbru”, împotriva reprezentativei Slovaciei.

Aceasta este prima victorie a naționalei din ultimii aproape doi ani. Ultimul meci câștigat de tricolori a fost înregistrat pe 16 noiembrie 2024, 1-0 cu Andorra, tot în Liga Națiunilor.