Țările G7 au convenit să elibereze 100 de milioane de barili de motorină și petrol după presiunile SUA

Țările G7 au convenit să elibereze, în următoarele patru luni, 100 de milioane de barili de petrol și carburanți din rezervele strategice, într-o încercare de a reduce presiunea asupra pieței mondiale și de a tempera scumpirea motorinei. Decizia, pe fondul amenințărilor administrației Trump că ar putea opri exporturile de diesel și al perturbărilor provocate de războiul din Iran, potrivit Biziday.

O parte importantă din cantități va fi eliberată în primele 20 de zile, potrivit declarației comune a liderilor G7. Decizia vine după ce administrația Trump a cerut statelor europene să își reducă rapid rezervele de motorină și a amenințat că ar putea interzice exporturile americane pentru acest tip de combustibil, dacă Europa nu contribuie la reducerea prețurilor.

Trump a salutat vineri anunțul, spunând că “Europa a acceptat să elibereze o cantitate mare din rezervele sale de motorină”.

Planul a fost discutat după ce Franța a propus ca țările europene să elibereze 50 de milioane de barili de motorină, iar statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) să pună pe piață alte 50 de milioane de barili de petrol brut. Ulterior, liderii G7 au anunțat că vor coordona prin AIE eliberarea celor 100 de milioane de barili de rezerve, inclusiv o cantitate substanțială de motorină în primele 20 de zile.

Presiunile asupra Europei vin într-un moment în care oferta mondială de motorină este afectată de mai multe șocuri.

Războiul dintre SUA și Iran a perturbat aprovizionarea cu energie, Rusia a redus exporturile după ce atacurile ucrainene au afectat rafinării, iar China a limitat exporturile de carburanți pentru a-și consolida propriile stocuri. În acest context, prețurile motorinei au crescut puternic în SUA, Europa și Asia.

În Marea Britanie, prețul motorinei a depășit vineri, 2 octombrie, pentru prima dată, două lire sterline pe litru, potrivit organizației RAC. În SUA, contractele futures pentru motorină au scăzut cu peste 4%, până la aproximativ 4,45 dolari pe galon, după apariția informațiilor despre eliberarea coordonată a rezervelor.

Europa trebuie însă să echilibreze reducerea prețurilor cu necesitatea de a păstra suficiente rezerve pentru eventuale noi probleme de aprovizionare. În martie, țările europene se angajaseră deja să elibereze 73 de milioane de barili de combustibili rafinați, ca parte a unei operațiuni globale de 400 de milioane de barili coordonate de AIE. Potrivit directorului agenției, Fatih Birol, aproximativ două treimi din această cantitate au fost deja eliberate, însă unele state europene nu și-au îndeplinit încă integral angajamentele.

UE a respins amenințarea SUA privind o eventuală interdicție asupra exporturilor americane de motorină, avertizând că o astfel de măsură nu ar fi benefică pentru nimeni. Statele europene au discutat inclusiv posibilitatea ca eliberarea suplimentară a rezervelor să fie legată de un angajament al SUA că nu va impune unilateral o astfel de interdicție.

Eliberarea rezervelor strategice are rolul de a aduce temporar mai mult combustibil pe piață și de a reduce presiunea asupra prețurilor. Rezervele nu reprezintă însă o sursă permanentă de aprovizionare, iar eficiența măsurii va depinde de evoluția războiului cu Iranul, a producției rafinăriilor și a exporturilor de combustibili din Rusia și China, avertizează analiștii.