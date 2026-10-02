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Traficul rutier va fi suspendat în perimetrul PMAN, în contextul Zilei Naționale a Vinului
Circulația transportului rutier va fi sistată în weekendul 3-5 octombrie, în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale, în contextul organizării și desfășurării sărbătorii „Ziua Națională a Vinului”, ediția a XXV-a, informează Primăria Municipiului Chișinău.
Restricțiile de circulație vor avea loc după cum urmează:
- pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari: în perioada: 2 octombrie 2026, ora 17:00 – 5 octombrie 2026, ora 05:00;
- pe str. Mitropolit G. Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989: în perioada: 2 octombrie 2026, ora 22:00 – 5 octombrie 2026, ora 03:00.
Măsura a fost luată în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunări Naționale a sărbătorii Ziua Națională a Vinului, ediția a XXV-a.
În perioada de referință, circulația transportului public care traversează centrul orașului va fi redirecționată pe străzile adiacente.
Troleibuze:
- traseul rutelor nr. 1, 5 și 8 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseele stabilite, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea, bd. Constantin Negruzzi și în continuare pe traseele stabilite;
- traseul rutei nr. 4 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Constantin Negruzzi pe str. Ciuflea, str. București și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe str. Vasile Lupu pe str. Constantin Stere, str. Mihail Kogălniceanu, str. Serghei Lazo, str. Alexei Mateevici, str. Aleksandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
- traseele rutelor nr. 7, 12, 16, 25, 32 se scurtează până la str. Columna;
- traseul rutei nr. 10 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri și în continuare pe traseul stabilit, retur – pe traseul stabilit;
- traseul rutei nr. 22 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, bd. Dacia și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Dacia pe str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit;
- traseul rutei nr. 29 se modifică după cum urmează: tur – de pe str. Petricani pe str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir, Calea Ieșilor cu întoarcere la Parcul „Alunelul”, retur în direcția str. Mircești – de pe Calea Ieșilor pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, str. Mihai Viteazul și în continuare pe traseul stabilit;
- traseul rutei nr. 30 se scurtează până la str. Aleksandr Pușkin, după cum urmează: retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Aleksandr Pușkin; tur: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Ciuflea, bd. Dacia;
- traseul rutei nr. 34 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă, Piața Dimitrie Cantemir și în continuare pe traseul stabilit retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Ciuflea.
Autobuze:
- traseul rutei nr. 5 se modifică după cum urmează: tur – pe traseul stabilit, retur – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
- traseul rutei nr. 9 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Aleksandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit; retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, str. Mihai Viteazul, str. Columna, str. Henri Coandă;
- itinerarul rutei nr. 11 se modifică după cum urmează: de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
- traseul rutei nr. 26 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Aleksandr Pușkin și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni pe str. Columna, str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit;
- traseul rutei nr. 46 se modifică după cum urmează: tur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Vasile Alecsandri, str. București, str. Alexei Șciusev, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit, retur – de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt pe str. Alexei Șciusev, str. București, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, str. Mihail Kogălniceanu, str. Aleksandr Pușkin, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și în continuare pe traseul stabilit.