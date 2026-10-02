Începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 1 noiembrie 

Viineri, 2 octombrie 2026, începe campania electorală pentru candidații înregistrați în cadrul alegerilor locale noi din 1 noiembrie 2026, informează Comisia Electorală Centrală.

În conformitate cu prevederile Codului electoral, concurenții electorali sunt obligați să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate.

„Candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice”, conform CEC.

Autoritățile sau instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate.

„Totodată, concurenților electorali le este interzisă organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, a personalului de creație și/sau artistic atât din țară, cât și de peste hotare, afișarea în timpul desfășurării acestora slogane sau alte mesaje și/sau distribuirea de materiale ce conțin simbolistica competitorului electoral sau alte elemente de identificare a acestuia, precum și participarea la aceste evenimente în scop de promovare politică”, mai informează Comisia.

Concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termeni și condiții egale.

Amintim că, pe 1 noiembrie 2026, alegeri locale noi vor avea loc în satele Cairaclia și Novosiolovca, raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, satul Tomai și satul Chirsova din UTA Găgăuzia.

În aceeași zi, în satul Delacău, raionul Anenii Noi, va avea loc un referendum local. Menționăm că în cadrul referendumului local nu a fost înregistrat nici un participant, respectiv nici un actor nu poate desfășura activități de agitație electorală.