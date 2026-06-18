Moldovagaz ar putea fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze pentru aprovizionarea regiunii transnistrene. Proiectul a fost votat în prima lectură
Entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de Parlament, se arată în comunicatul de presă emis de Legislativ.
Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii cinci ani. La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru necesitățile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. Stocurile urmează să fie create gradual până la 1 noiembrie, conform unui calendar stabilit de ANRE.
De asemenea, documentul stabilește că în perioada sezonului de încălzire, entitatea responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind nivelul stocurilor create. Proiectul mai stabilește modul de utilizare graduală a stocurilor de gaze în perioada 1 noiembrie – 31 martie, cu posibilitatea depășirii limitelor lunare doar în cazuri justificate și cu aprobarea autorităților competente.
Anterior, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prelungit până la 31 decembrie 2026 mandatul SA „Moldovagaz” în calitate de entitate responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene, pentru a asigura continuitatea livrărilor și consolidarea securității energetice în regiune. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, astfel încât stocurile de gaze naturale să poată fi create în timp util, pentru pregătirea sezonului de încălzire 2026–2027, se arată în comunicat.
„De menționat că, în anul 2022, Parlamentul a adoptat o inițiativă legislativă care impune obligativitatea creării stocurilor de gaze naturale. Totuși, sistemul de gaze naturale din Republica Moldova este divizat între malul drept al râului Nistru şi regiunea transnistreană, aceasta nefiind controlată de autoritățile constituționale ale țării. În stânga Nistrului este amplasată cea mai mare centrală termoelectrică consumatoare de gaze naturale – MGRES, care, până în anul 2024 inclusiv, furniza până la 80% din energia electrică anuală utilizată pe malul drept al râului Nistrului. Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua”, scrie sursa citată.