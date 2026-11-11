„Miza este fără precedent”. Proiectul de lege care modifică procesul de achiziție a manualelor școlare ajunge pe agenda Parlamentului

Proiectul de lege privind schimbarea procesului de achiziție a manualelor școlare ajunge pe agenda Parlamentului. Autorii își propun: calitatea va cântări 90% în evaluarea ofertelor, în timp ce prețul va reprezenta doar 10%. În prezent, raportul este de 70% pentru calitate și 30% pentru cost.

Documentul urmează să fie examinat la ședința din 13 noiembrie a Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media. Anterior, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat consultările publice în august 2026.

Autorii scriu că „miza este fără precedent”. Aprobarea, la începutul lunii noiembrie 2026, a curriculumului la toate disciplinele şcolare şi implementarea acesteia din anul de studii 2027-2028 „determină înlocuirea manualelor la scară largă”, într-un ciclu de achiziții pentru cel puțin 80 de titluri de manuale şcolare.

„Calitatea manualelor selectate în açest ciclu condiționează direct reuşita reformei curriculare: un curriculum nou, însoțit de manuale de calitate inferioară, nu poate produce rezultatele urmărite. Modificarea solicitată este, prin urmare, o condiţie necesară pentru implementarea noilor curricula”, se arată în proiect.

În proiect se menționează că nu se va impune ponderea de 10%, ci va fi permisă: autoritatea contractantă păstrează dreptul de a stabili pondere mai mare a prețului, în funcție de specificul procedurii.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, necesitatea intervenției legislative este determinată de faptul că ponderea minimă de 30% a elementului de pret permite ca diferenţele de preț dintre oferte să anuleze diferențele de calitate.