Ministrul Mediului, actualizări de pe Nistru: „În doar o lună, nivelul din lacul de acumulare a scăzut cu peste un metru”

Nivelul apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk a scăzut cu încă 6 cm față de ziua precedentă, ajungând la 112,95 de metri, informează ministrul Mediului, Gheorghe Hajder. Aportul de apă rămâne extrem de scăzut, de doar 41 m³/s, în timp ce deversarea se menține la 85 m³/s, conform deciziei din 31 iulie, precizează ministrul într-o postare pe Facebook.

În acest context, Autoritatea Meteorologică estimează o scădere de aproximativ 10–15 cm a nivelului fluviului Nistru.

„În doar o lună, nivelul din lacul de acumulare a scăzut cu peste un metru. Este important de reținut că, dacă apa va ajunge la pragul critic, deversarea se va limita strict la volumul care intră în lac.

Primele probe de laborator prelevate de la Vadul lui Vodă arată că toți indicatorii sunt în normă. Rezultatele probelor de la stația de captare din Cosăuți urmează să fie comunicate imediat ce vor fi disponibile”, declară Gheorghe Hajder.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului informează utilizatorii de apă cu privire la consumul rațional și la respectarea strictă a volumelor autorizate.

„Apele Moldovei menține un dialog permanent cu Ucraina, monitorizând în comun evoluția debitelor, analizând prognozele și examinând soluțiile tehnice necesare”, potrivit ministrului.

Între timp, alte 4 motopompe cu o capacitate totală de 4.000 m³/h au fost livrate către Apă-Canal Chișinău.

Vineri, 31 iulie, Comisia Nistreană s-a întrunit într-o nouă ședință extraordinară pentru a evalua situația hidrologică de pe Nistru, prognozele pentru perioada următoare și măsurile necesare în contextul scăderii aportului de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk.