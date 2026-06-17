Precizările ministrului Apărării cu referire la cazul militarului rănit la Centrul de Instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți

Ministrul Apărării Anatolie Nosatîi a precizat că incidentul de la Centrul de Instruire a Brigazii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți, unde un militar în termen a fost rănit accidental prin împușcare de către un alt militar, a avut loc din cauza neîncălcării regulilor de mânuire a armei. Declarațiile au fost făcute pentru presă, după ședința Guvernului din 17 iunie.

„Greșeala principală la mânuirea acestei arme este încălcarea măsurilor tehnicii securității. Cartușul nu se introduce în camera cartușului fără necesitate. În cazurile precedente aceasta a fost încălcarea de bază care a dus la tragedii”, a punctat Anatolie Nosatîi.

Făcând referire la cazul adolescentului împușcat mortal într-o unitate militară din Cahul, Nosatîi a răspuns că au fost luate „măsuri eficiente”, printre care majorarea numărului de instruiri și organizarea testelor pentru a permite mânuirea armei. „Implicăm activ și colaboratorii din alte structuri, cum ar fi Ministerul de Interne și Procuratura, pentru a sensibiliza militarii”, a declarat ministrul Apărării.

Un militar în termen a fost rănit în regiunea abdomenului marți, 16 iunie, în timpul activităților de instruire, în urma unei împușcături produse accidental cu arma din dotare, de tip Glock 19, de către un alt militar. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:40, la Centrul de Instruire a Brigazii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți.

Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care acesta a fost transportat de urgență la spital. Ulterior, acesta a trecut printr-o intervenție chirurgicală care s-a finalizat cu bine.