„Vor afecta consumatorul final și vor periclita dezvoltarea industriei de construcții”. O federație din domeniul construcției, nemulțumită de prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul 2027

Federația Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcție „CONDRUMAT” critică proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Potrivit unui comunicat emis de organizație pe 17 iunie, măsurile vor avea mai multe efecte negative, printre care creșterea prețului la locuințe. Din acest motiv, Federația cere amânarea promovării măsurilor fiscale până la finalizarea unei evaluări economice independente.

Federația Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcție „CONDRUMAT”, o organizație reprezentativă a angajatorilor și profesioniștilor din domeniul construcțiilor, a examinat proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 și a constatat „cu îngrijorare” că măsurile propuse sunt promovate fără prezentarea unei evaluări economice complete privind impactul acestora asupra sectorului construcțiilor, investițiilor private, industriei materialelor de construcții și dezvoltării mediului antreprenorial.

„Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 depășește sfera unei simple intervenții fiscale și produce efecte directe asupra politicilor de dezvoltare economică promovate de stat. Măsurile propuse, și anume eliminarea scutirii de TVA la livrarea locuințelor, majorarea impozitului pe creșterea de capital, impozitarea cu 15% a creșterii de capital din vânzarea locuințelor proprii (sumele ce depășesc 1 milion de lei), creșterea impozitului pe dividende, vor afecta consumatorul final care va achita un preț majorat per metru pătrat, dar și vor periclita dezvoltarea industriei de construcții, mai ales pe segmentul rezidențial”, a explicat Federația.

În asemenea condiții, potrivit organizației, majorarea suplimentară a poverii fiscale riscă să determine:

reducerea investițiilor private în proiecte noi;

amânarea sau abandonarea unor proiecte investiționale aflate în diferite etape de pregătire și implementare;

diminuarea volumului lucrărilor de construcții;

reducerea comenzilor pentru industria materialelor de construcții;

diminuarea cererii pentru servicii de proiectare, urbanism, arhitectură și inginerie;

reducerea numărului de locuri de muncă generate direct și indirect de sector;

diminuarea competitivității economiei R. Moldova în raport cu statele din regiune;

reducerea atractivității investiționale pentru capitalul privat autohton și extern.

În acest context, CONDRUMAT s-a adresat Guvernului și Parlamentului R. Moldova solicitând:

suspendarea promovării măsurilor fiscale contestate până la finalizarea unei evaluări economice independente și a unor consultări efective cu reprezentanții sectoarelor economice afectate; publicarea calculelor, modelelor economice și fundamentărilor care au stat la baza estimării efectelor bugetare ale măsurilor propuse; elaborarea și publicarea unei evaluări privind impactul asupra investițiilor, mediului de afaceri, locurilor de muncă, competitivității economice și dezvoltării regionale; prezentarea poziției instituționale a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării privind impactul măsurilor propuse asupra creșterii economice, investițiilor și mediului antreprenorial; examinarea subiectului în cadrul Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul R. Moldova, cu participarea organizațiilor patronale și a asociațiilor de afaceri; instituirea unor mecanisme tranzitorii clare și previzibile pentru proiectele investiționale aflate în curs de implementare.

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027, elaborat de Ministerul Finanțelor, se află în prezent la etapa de consultări publice.