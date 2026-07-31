Ministerul Sănătății a suspendat temporar ordinul privind sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie din Ștefan Vodă

Ministerul Sănătății a decis pe 30 iulie suspendarea, pentru o perioadă de 60 de zile, a ordinului privind sistarea activității secției de obstetrică și ginecologie din cadrul Spitalului Raional Ștefan Vodă. Decizia are la bază preocupările exprimate de locuitorii raionului, de autoritățile locale și de colectivul medical, comunică Ministerul.

„Decizia are drept scop realizarea unei reevaluări complete, obiective și transparente a capacității instituției de a acorda servicii medicale sigure și de calitate. În același timp, orice decizie trebuie să aibă în centrul său siguranța femeii, a gravidei și a nou-născutului”, a scris Ministerul Mediului.

În perioada reevaluării, asistența pentru urgențele și patologiile ginecologice va fi asigurată la Spitalul Raional Ștefan Vodă în regim de 24 de ore din 24, inclusiv prin internare și tratament, în funcție de indicațiile medicale.

Nașterile, gravidele în travaliu și pacientele cu urgențe obstetricale vor fi direcționate în continuare către Spitalul Raional Căușeni. În situația în care o pacientă cu urgență obstetricală se prezintă la Spitalul Raional Ștefan Vodă, acesteia îi va fi acordată asistența medicală imediată, va fi stabilizată și transferată în condiții de siguranță.

„În următoarele 60 de zile vor fi evaluate resursele umane disponibile, funcționarea liniilor de gardă, capacitatea blocului operator, serviciile de anestezie și terapie intensivă, neonatologia, dotarea și condițiile necesare pentru acordarea asistenței medicale”, potrivit ministerului.

Decizia finală privind activitatea secției va fi luată în baza rezultatelor reevaluării, a criteriilor de siguranță medicală și a interesului pacientelor din raionul Ștefan Vodă.