Antrenorii din R. Moldova vor avea o zi profesională, marcată anual pe 25 septembrie

R. Moldova va avea o zi profesională dedicată antrenorilor. Parlamentul a adoptat în ședința de joi, 30 iunie, un proiect de hotărâre prin care instituie Ziua Antrenorului, ce fi marcată anual pe 25 septembrie.

Potrivit Legislativului, sărbătoarea profesională are scopul de a recunoaște contribuția antrenorilor la dezvoltarea sportului și la formarea noilor generații de sportivi.

„Inițiativa pune în valoare rolul acestora în toate domeniile sportive – de la sportul de performanță și cel destinat copiilor și juniorilor, până la sportul paralimpic, sportul de masă și cel practicat la nivel comunitar. Totodată, aceasta urmărește să sporească prestigiul profesiei de antrenor, să încurajeze perfecționarea profesională continuă și să motiveze tinerii să aleagă o carieră în acest domeniu.”

Potrivit proiectului, cu ocazia Zilei Antrenorului vor putea fi organizate ceremonii de apreciere a meritelor antrenorilor, competiții și activități sportive, conferințe, seminare, programe educaționale, campanii de informare și acțiuni de promovare a profesiei de antrenor.

Evenimentele vor fi desfășurate de instituțiile responsabile din domeniul sportului, în parteneriat cu autoritățile publice, federațiile sportive, instituțiile de învățământ și alte organizații de profil.

„Pe lângă pregătirea tehnică și fizică a sportivilor, aceștia contribuie la formarea caracterului, cultivarea disciplinei, a spiritului de echipă și la integrarea socială prin sport. Rezultatele obținute de sportivii care reprezintă R. Moldova la competițiile naționale și internaționale sunt strâns legate de munca antrenorilor, motiv pentru care activitatea lor merită o recunoaștere publică mai amplă”, susține autorul proiectului, deputatul PAS Maxim Potîrniche.

Alegerea datei de 25 septembrie este corelată cu Ziua Globală a Antrenorilor, marcată la nivel internațional, precum și cu desfășurarea Săptămânii Europene a Sportului, sub egida Comisiei Europene.

Ziua Antrenorului va avea un caracter profesional și simbolic, iar data de 25 septembrie nu va fi declarată zi nelucrătoare. Hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al R. Moldova.