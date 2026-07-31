Cum va fi vremea în ultima zi din luna iulie

Vineri, 31 iulie, se prevede cer perdominant în R. Moldova. Vântul va sufla din nord cu o viteză de aproximativ 9 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 60%.

În sud, se vor înregistra cele mai ridicate valori termice, mercurul în termometre ajungând la 33°C.

În centrul țării, unde se așteaptă cer noros, temperatura maximă va ajunge la 31°C.

În nord, vremea va fi puțin mai răcoroasă, astfel încât maximele vor fi de 28°C.