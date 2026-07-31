Motorina ajunge la 32 de lei pentru un litru. Prețul carburanților pentru 31 iulie

Motorina și benzina 95 înregistrează o nouă scumpire față de prețurile aplicate anterior. Așa arată datele de pe site-ul Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care a stabilit noile prețuri maxime de referință la carburanții standard, valabile pentru data de 31 iulie 2026.

Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi comercializat cu cel mult 30,72 lei, în creștere cu 10 de bani față de ziua precedentă.

În același timp, prețul maxim pentru un litru de motorină este de 32,26 lei, cu 37 de bani mai mult decât în ziua anterioară.

Sursa: anre.md

Guvernul a instituit, pentru o perioadă de 30 de zile, starea de alertă în sectorul energetic și starea de alertă hidrologică, pentru a preveni riscurile asupra aprovizionării țării cu carburanți și apă. Deciziile au fost luate în cadrul ședinței extraordinare de marți, 28 iulie, a cabinetului de miniștri.