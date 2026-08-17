Minim istoric al debitului de apă în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk: „Este un semnal extrem de serios”. Riscurile pentru populație și recomandările Ministerului Mediului

Aport minim istoric în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk. Potrivit Ministerului Medului, duminică, 16 august, debitul de intrare a scăzut până la un nivel alarmant, de doar 23 m³/s, ceea ce afectează întregul ecosistem al Nistrului, dar și alimentarea cu apă a populației.

„Este un semnal extrem de serios. Debitele foarte mici afectează întregul ecosistem al Nistrului, capacitatea râului de a-și menține echilibrul natural, dar și alimentarea cu apă a populației”, se arată în comunicatul Ministerului Mediului.

În comparație, în primele 10 zile ale lunii august, media pe zi era de 38 m³/s. Având în vedere că deversările spre R.Moldova se mențin la 75m³/s, tendința nivelului lacului este într-o continuă scădere.

Ministerul Mediului a menționat că conlucrează „în mod constant” cu partea ucraineană, monitorizează situația în regim continuu și analizează datele hidrologice și informațiile operative: „Suntem în contact cu toate instituțiile responsabile și vom informa publicul despre evoluția situației și despre măsurile care se impun”.

În aceste condiții, responsabilii de la Mediu subliniază că este esențial să reducem pierderile de apă, să adaptăm infrastructura de captare a apei, să evităm consumul nejustificat și să folosim resursele disponibile cu maximă responsabilitate, atât la nivelul instituțiilor, cât și al consumatorilor.

Chișinăul, dependent de debitul Nistrului

Pe 5 august, în timpul unei vizite de lucru în Ucraina, ministrul Mediului a declarat că nivelul apei din lacul de acumulare Novodnistrovsk este „într-o scădere semnificativă” și a îndemnat populația să folosească rațional apa.

Anterior, pe 17 iulie, Hajder avertiza că scăderea accelerată a nivelului apei din lac ar putea duce la reducerea debitului Nistrului. În acest context, pe 28 iulie, Guvernul a instituit stare de alertă hidrologică.

Ecologistul Ilia Trombițchi, director al organizației Eco-TIRAS, a declarat în cadrul unui podcast ZdCe că situația provocată de seceta hidrologică din R. Moldova și din Europa este îngrijorătoare și fără precedent. Potrivit lui, lipsa investițiilor suficiente pentru adaptarea la schimbările climatice a amplificat vulnerabilitatea statelor în fața secetei.

Reducerea debitului deversat din lacul Novodnistrovsk are drept scop păstrarea rezervei de apă, însă evoluția situației va depinde în continuare de nivelul precipitațiilor din bazinul superior al Nistrului.