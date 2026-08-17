Noi medalii pentru R. Moldova la Grand Prix-ul de la Lima

Judocanii moldoveni au înregistrat reușite noi pentru R. Moldova la Grand Prix-ul de la Lima, Peru. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, încă trei sportivi au cucerit medalii de aur, argint și bronz. Astfel, R. Moldova a ocupat locul III în clasamentul general pe medalii la Lima.

Vlad Mitru a lua medalia de aur, după ce obținut cinci victorii în categoria de greutate 73 de kg, cu finlandezul Valtteri Olin, peruanul Alonso Wong, marocanul Hassan Doukkali, brazilianul Daniel Cargnin, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice, și americanul Jack Yonezuka.

Judocanul Mihail Latîșev a cucerit medalia de argint. Acesta a trecut de norvegianul Kornelius Eilertsen, francezul Aleksa Mitrovic și brazilianul Guilherme Schimidt, dar în finala categoriei 90 de kg a fost învins de un alt sportiv brazilian – Rafael Macedo, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris la mixt.

La 81 de kg, Petru Pelivan a cucerit medalia de bronz. El a dispus de germanul Dominic Ressel, Luis Pariche din Venezuela și italianul Vincenzo Pelligra, dar în semifinale a fost învins de canadianul Francois Drapeau. În meciul pentru medalia de bronz, Petru Pelivan o obținut victorie în fața sârbului Vasilije Grujicic.

Anterior, judocanul Radu Izvoreanu a cucerit medalia de aur la Grand Prix-ul de la Lima după ce l-a învins în finala categoriei de greutate 66 de kg pe Denis Vieru, care a luat astfel argintul.