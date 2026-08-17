Pedeapsă redusă pentru Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov. Decizia Curții de Apel Sud

Curtea de Apel a decis reducerea pedepsei în privința fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat în lipsă, de prima instanță, la 12 ani de închisoare în dosarul privind abuzul de putere și delapidarea a peste 46 de milioane de lei. Mai exact, Instanța de Apel l-a condamnat pe fostul speaker de la Comrat la 8 ani de închisoare în penitenciar de tip închis, modificând astfel parțial sentința pronunțată în 2025 de Judecătoria Comrat, scrie nokta.

Instanța l-a găsit vinovat pe Constantinov în temeiul alineatului 5 al articolului 191 din Codul penal, însă acesta a fost achitat de pedeapsa de un an și jumătate de închisoare prevăzută la alineatul 1 al articolului 335, din cauza expirării termenului de prescripție.

Decizia este definitivă, deși unul dintre membrii completului de judecată a avut o opinie separată în acest caz.

Termenul de executare a pedepsei va fi calculat începând cu data arestării, în rest hotărârea inițială a instanței rămâne în vigoare.

Anterior, ZdG a scris că Dmitri Constantinov a fost anunțat in căutare prin Interpol. Atunci, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că Poliția bănuiește că Dmitri Constantinov se află în continuare în regiunea transnistreană.

Abuz de putere și delapidare de peste 46 de milioane de lei

Dmitri Constantinov a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu și delapidarea averii străine în mai 2025.

Potrivit Procuraturii UTA Găgăuzia, în perioada 2017 – 2020, Constantinov, care exercita funcția de director al unei societăți comerciale din orașul Comrat, împreună cu alte persoane, prin abuz de serviciu, ar fi autorizat transferuri nejustificate de fonduri de pe contul societății pe care o gestiona pe contul altei entități economice unde activa o persoană apropiată acestuia.

„Mai mult, au fost încheiate contracte fictive care au adus compania în stare insolvență, iar în consecință a fost intentarea procedura de insolvabilitate.

Directorul intenționat a tăinuit discrepanța existentă între datele din rapoartele financiare, astfel cauzând fondatorilor întreprinderii prejudicii materiale în proporții deosebit de mari, în sumă de peste 46 milioane lei. Același bărbat este acuzat de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine, prejudiciind un fondator cu peste 600 mii lei.

În cadrul cauzei penale, pentru asigurarea confiscării bunurilor infracționale și repararea prejudiciilor părților vătămate, au fost aplicate sechestre pe bunurile imobile în valoare de peste 46 milioane lei al căror beneficiar efectiv este învinuitul”, menționau anterior procurorii.