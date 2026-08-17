Începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie

Astăzi, 17 august 2026, începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local, care vor avea loc la 1 noiembrie 2026, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).

Alegeri locale noi vor avea loc în satele Cairaclia și Novosiolovca, raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Rîșcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și satul Tomai, UTA Găgăuzia.

În aceeași zi, în satul Delacău, raionul Anenii Noi, va avea loc un referendum local.

Conform prevederilor legale, perioada electorală se va încheia odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor aleșilor locali.

CEC precizează că principalele acțiuni în perioada electorală constau în constituirea și organizarea activității organelor electorale inferioare, înregistrarea candidaților la funcția de primar și de consilier local, precum și a participanților la referendum. De asemenea vor fi constituite și organizate secțiilor de votare, actualizate și publicate listelor electorale, desfășurate activități de informare a alegătorilor și de instruire a funcționarilor electorali, urmând ca procesul să se încheie cu organizarea votării și totalizarea rezultatelor scrutinelor