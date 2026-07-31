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Margarita Lisița a obținut prima medalie pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de lupte U-17, în proba de lupte feminine

65kg WW - Margarita Lisita (MDA) df. Vasiliki Karavanou (GRE)

Prima medalie pentru R. Moldova la Campionatul Mondial de lupte U-17 a fost obținută în proba de lupte feminine, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Luptătoarea de stil liber Margarita Lisița a cucerit medalia de bronz la competiția mondială, desfășurată în aceste zile la Baku, Azerbaidjan.

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Deși a fost învinsă la limită, cu 12-13, în sferturile de finală de Aisha Abdimalik din Kazahstan, viitoarea vicecampioană mondială la categoria sa de greutate, Margarita Lisița a revenit spectaculos în lupta pentru podium.

„În recalificări, sportiva noastră a învins-o categoric, cu 11-0, pe Eve Elisabeth Skrocki din Statele Unite ale Americii. În finala mică a categoriei de 65 kg, sportiva originară din Taraclia s-a impus cu 5-0 în fața grecoaicei Vasiliki Karavanou și a completat podiumul de premiere”, a scris MEC.

Anul trecut, Margarita Lisița și-a trecut în palmares și medalia de bronz la Campionatul European U-15. Participarea lotului național la Campionatul Mondial de lupte U-17 de la Baku a fost posibilă datorită suportului financiar oferit de MEC.

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