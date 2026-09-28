MAIA a lansat „Registrul Fermierilor”: circa 20 de mii de profiluri sunt deja precompletate în sistem

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a lansat Sistemul Informațional „Registrul Fermierilor”, care asigură evidența digitală la nivel național a fermierilor și a exploatațiilor agricole din R. Moldova. Registrul va permite identificarea beneficiarilor de sprijin financiar acordat din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR).

Conform Programului Strategic al Politicii Agricole pentru anii 2026-2030, înregistrarea în Registrul Fermierilor devine o cerință obligatorie pentru fermierii care intenționează să acceseze sprijinul financiar din FNDAMR.

„În prezent, datele despre fermieri și exploatațiile agricole se regăsesc în mai multe registre de stat, inclusiv cele fiscale, cadastrale, de evidență a populației și a animalelor. Noul sistem conectează aceste surse prin platforma guvernamentală MConnect și permite crearea unui profil unic al exploatației agricole.

Astfel, informațiile vor fi introduse o singură dată și vor putea fi reutilizate la depunerea cererilor de sprijin. O parte dintre date vor fi precompletate automat din registrele de stat, reducând necesitatea prezentării repetate a acelorași documente la diferite instituții. Totodată, centralizarea informațiilor va permite verificarea automată a eligibilității și va contribui la reducerea timpului de procesare a cererilor de sprijin financiar și a riscului de erori”, informează MAIA.

Înregistrarea se realizează online, pe platforma registrulfermierilor.gov.md, prin autentificare cu serviciul guvernamental MPass. Fermierii care nu dispun de mijloacele necesare pentru autoînregistrare vor putea beneficia de asistență la direcțiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA).

La această etapă, în sistem sunt precompletate circa 20 de mii de profiluri de fermieri.

Sistemul informațional a fost dezvoltat cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin intermediul Planului de Creștere pentru Moldova și cu sprijinul tehnic al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, oferit de proiectul „Promovarea dezvoltării agricole și a ocupării de calitate a forței de muncă pentru cei mai vulnerabili”.