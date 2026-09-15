Mai multe maluri și diguri din țară au fost reabilitate pentru a reduce riscul de inundații în localitățile potențial afectate

Circa 150 de kilometri de diguri și maluri au fost reabilitați sau sunt în curs de reabilitare în R. Moldova, în ultimii ani, pentru a reduce riscul de inundații pentru localitățile potențial afectate, terenurile agricole și infrastructura din apropierea râurilor sau zonelor cu risc, potrivit Ministerului Mediului.

Conform ministerului, cele 16 proiecte, 12 au fost finalizate, iar la alte patru lucrările continuă.

„În raionul Cahul , au fost reconstruite digurile de protecție împotriva inundațiilor ale polderelor nr. 4 și nr. 5. Cele două proiecte au cuprins sectoare de 25,6 km și 23,9 km.

, au fost reconstruite digurile de protecție împotriva inundațiilor ale polderelor nr. 4 și nr. 5. Cele două proiecte au cuprins sectoare de 25,6 km și 23,9 km. Au fost finalizate și lucrările de reconstrucție a digurilor de la Gura Bîcului r-nul Anenii Noi , pe o lungime de 11,5 km și a digului din s. Corjova r-nul Criuleni cu lungimea de 5 km.

, pe o lungime de 11,5 km și a cu lungimea de 5 km. În raionul Ștefan Vodă , au fost finalizate lucrările de reabilitare a digurilor pe trei sectoare: 1,8 km în satul Răscăieți, 9,7 km pe s ectorul Răscăieți-Purcari și 10,3 km pe sectorul Purcari-Olănești.

, au fost finalizate lucrările de reabilitare a digurilor pe trei sectoare: 1,8 km în satul Răscăieți, 9,7 km pe s și 10,3 km pe sectorul Alte lucrări finisate au fost la digul din Olănești-Crocmaz, cu lungimea de 9,7 km și digul din Olănești, de 3,4 km.

Totodată, au fost finalizate reconstrucția digului din comuna Bălăbănești, pe un sector de 0,7 km, consolidarea malului în zona stațiilor de pompare a apei NSP1 și NSP2 din raionul Criuleni, pe 0,24 km, și consolidarea malului drept al Nistrului la Vadu lui Vodă, pe 0,15 km”, informează Ministerul Mediului.

Proiecte în curs de execuție:

„Pe sectorul Crocmaz-Tudora din raionul Ștefan Vodă , se reconstruiesc 5 km de dig.

, se reconstruiesc 5 km de dig. În raionul Cantemir , sunt în desfășurare lucrări pe 13 km de dig a polderului nr. 2 care protejează de inundații terenurile din s. Tiganca și Stoianovca .

, sunt în desfășurare lucrări pe 13 km de dig a polderului nr. 2 care protejează de inundații terenurile din . Pe sectorul Coșnița-Pîrîta, raionul Dubăsari , sunt în reabilitare 28,4 km de dig.

, sunt în reabilitare 28,4 km de dig. La Doroțcaia, raionul Dubăsari, are loc întărirea malului pe o lungime de 150 m și reabilitarea unui sector de 7 km de dig”, se arată în comunicatul ministerului.

Toate aceste lucrări sunt realizate de Ministerul Mediului și implementate prin intermediului instituției Administrația Națională „Apele Moldovei” și sunt finanțate din bugetul de stat.

Investițiile fac parte din măsurile Guvernului pentru reducerea riscului de inundații și pentru protejarea oamenilor, locuințelor, terenurilor agricole și infrastructurii.