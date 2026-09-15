„STOP-DROG”. O aplicație pe care cetățenii pot semnala ANONIM cazuri de vânzare, ascundere sau consum al drogurilor, lansată de MEC și MAI

Publicul larg, inclusiv elevii, va putea raporta anonim situațiile de risc asociate drogurilor prin intermediul aplicației „STOP-DROG”, lansată de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Inspectoratul General al Poliției (IGP), instituția care va gestiona platforma. Aplicația poate fi accesată de pe telefon, tabletă sau calculator și nu presupune crearea unui cont sau introducerea obligatorie a datelor personale, conform unui comunicat de presă emis de MEC.

Lansarea aplicației face parte dintr-un program mai amplu de prevenire a consumului de droguri și de sprijinire a elevilor. În anul de studii 2025-2026, în instituțiile de învățământ general au fost organizate circa 17 400 de lecții și activități de prevenire, la care au participat peste 131 de mii de elevi din întreaga țară. Mai bine de 5 mii dintre aceste activități au fost desfășurate împreună cu IGP, iar alte 421 – în parteneriat cu serviciile de sănătate prietenoase tinerilor.

„Important este ca fiecare situație să fie abordată cu responsabilitate, discreție și grijă față de copil, punând pe primul loc siguranța, sănătatea și bunăstarea acestuia. Abordarea noastră este una orientată spre protecție și sprijin, nu spre sancționare. Respectarea demnității copilului, confidențialitatea, intervenția timpurie și evitarea stigmatizării vor sta la baza tuturor măsurilor”, a declarat Dan Perciun, ministrul Educației și Cercetării.

„Prin intermediul acestei platforme, Poliția se apropie și mai mult de cetățeni și creează un mecanism simplu și accesibil prin care aceștia pot semnala situațiile suspecte. Ne dorim ca fiecare sesizare să contribuie la un răspuns prompt, bine direcționat și eficient din partea autorităților. În același timp, aplicația reprezintă un instrument prin care consolidăm siguranța în comunități”, a menționat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Totodată, MEC pregătește o Instrucțiune unică pentru prevenirea și intervenția în situațiile de risc asociate consumului de tutun, nicotină, alcool și droguri în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal. Documentul va stabili proceduri clare pentru școli – de la prevenire și identificarea timpurie a situațiilor de risc până la înregistrarea cazului, sesizarea autorităților, referirea către serviciile specializate și monitorizarea situației elevului.

Pentru aplicarea noilor reguli, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și organele locale de specialitate în domeniul învățământului vor oferi școlilor sprijin metodologic și vor monitoriza modul în care măsurile sunt puse în practică.

Ministerul subliniază că prevenirea consumului de droguri nu poate fi redusă doar la intervenția în cazurile deja apărute. Activitățile din școli vor urmări informarea elevilor, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, capacitatea de a rezista presiunii de grup și încurajarea copiilor să solicite ajutor atunci când se confruntă cu o situație dificilă. Părinții vor fi, de asemenea, implicați în aceste eforturi.

Aplicația „STOP-DROG” face parte din acțiunile incluse în Planul comun de acțiuni pentru prevenirea consumului și circulației drogurilor în rândul elevilor și tinerilor pentru anii 2026-2027, lansat de Ministerul Educației și Cercetării în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne.