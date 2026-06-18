LIVE TEXT Ședința Parlamentului: Proiectul de lege cu privire la protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești a fost votat în lectura a doua de 75 de deputați. Inițiativa va avea trei lecturi

Astăzi, 18 iunie, are loc ședința Parlamentului. Conform agendei aprobate de Biroul permanent al Legislativului, deputații vor examina 16 proiecte de acte normative.

UPDATE 16:56 Ședința Parlamentului a fost declarată închisă.

UPDATE 16:54 Proiectul de hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Parlamentului nr.315/2025 privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Parlamentului a fost aprobat de către 61 de deputați.

„Procedura propusă prevede că proiectul bugetului Curții de Conturi este analizat de Comisie, cu emiterea unui aviz obligatoriu, după cum urmează: Curtea de Conturi transmite Comisiei proiectul bugetului în conformitate cu calendarul bugetar; Comisia examinează proiectul, cu participarea reprezentanților Curții de Conturi şi ai Ministerului Finanțelor; în urma examinării, Comisia emite un aviz obligatoriu, motivat, care însoţeşte proiectul bugetului la înaintarea acestuia către Guvern şi Parlament. În cazul în care resursele propuse sunt insuficiente pentru îndeplinirea mandatului, Curtea de Conturi este în drept să sesizeze Parlamentul, iar Comisia examinează solicitarea în cadrul procedurii de modificare a legii bugetare anuale, asigurând astfel protejarea independenței financiare a instituţiei. a Această procedură asigură transparență şi predictibilitate în procesul de planificare bugetară, contribuind la consolidarea independenței financiare Curţii de Conturi”, se arată în document.

UPDATE 16:52 Proiectul de lege pentru aprobarea Listei terenurilor cu destinație agricolă proprietate publică a statului din domeniul public a fost aprobat de 75 de deputați.

„Primăria Cricova se confruntă cu un deficit de locuri în cimitirele localității. Astfel în localitate există 2 cimitiruri, dintre care unul în centrul localității (Cimitirul Vechi) în totalitate împrejmuit de terenuri proprietare privată, ocupate în mare parte de case de locuit. Al doilea cimitir (Cimitirul Nou) se află la marginea localității, fiind împrejmuit de terenuri proprietate publică a statului. La momentul de față Cimitirul Nou este aproape în totalitate ocupat. Reieşind din cele menționate inițiativa legislativă vine să contribuie la soluţionarea problemei locale, prin transmiterea a unui teren cu suprafața de 0.8754 ha aflat în apropierea imediată a Cimitirului Nou în proprietatea Primăriei Cricova”, se arată în nota informativă a proiectului.

UPDATE 16:50 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor a fost aprobat.

UPDATE 16:32 Ședința continuă cu examinarea proiectului de lege Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor. Proiectul este prezentat, la fel, de Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

„Convenția internațională de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor (în continuare – Convenția), a fost adoptată la Nairobi sub egida Organizației Maritime Internaționale la 18 mai 2007 şi a intrat în vigoare la 14 aprilie 2015. Convenția instituie un cadru juridic internațional destinat reglementării responsabilităților şi procedurilor privind identificarea, marcarea şi îndepărtarea epavelor maritime care pot reprezenta un pericol pentru siguranța navigației, pentru mediul marin sau pentru activitățile economice desfăşurate în zonele maritime aflate sub jurisdicția statelor. Convenția stabileşte totodată un regim clar de răspundere pentru proprietarii navelor, instituind obligația acestora de a suporta costurile legate de îndepărtarea epavelor care reprezintă un pericol pentru siguranța navigației sau pentru mediul marin. In acest scop, tratatul introduce cerința ca navele maritime cu un tonaj brut de 300 sau mai mare să dețină o asigurare sau o altă garanție financiară care să acopere costurile legate de localizarea, marcarea şi îndepărtarea epavelor”, se arată în document.

UPDATE 16:31 În prima lectură și a doua lectură, a fost aprobat proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenția internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor. Inițiativa a întrunit 80 de voturi.

UPDATE 16:12 Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prezintă proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenția internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor.

Mircea Păscăluță, secretar de stat la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/ Captură de ecran Parlament

„Convenția internațională de la Hong Kong din 2009 privind reciclarea sigură și ecologică a navelor (în continuare – Convenția) a fost adoptată la 15 mai 2009, sub egida Organizației Maritime Internaționale (IMO). Convenția stabileşte un cadru juridic internațional destinat reglementării etapelor finale din ciclul de viață al navelor maritime, în special activitățile de dezafectare şi reciclare a acestora, astfel încât să fie prevenite riscurile pentru sănătatea umană, siguranța muncii şi mediul înconjurător. Convenția a fost elaborată ca răspuns la practicile neuniforme şi adesea nesigure existente la nivel mondial în domeniul reciclării navelor, care au generat accidente de muncă, poluări grave şi impact negativ asupra mediului marin şi costier. Prin instituirea unor standarde internaționale obligatorii, Convenția urmăreşte armonizarea regulilor aplicabile statelor de pavilion, statelor portuare şi statelor în care sunt amplasate instalațiile de reciclare”, se arată în document.

UPDATE 16:12 După sesiunea de întrebări, proiectul de lege cu privire la gazele naturale, referitor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale, a fost votat în prima lectură de 60 de deputați.

UPDATE 16:06 „Prevederile proiectului urmează a intra în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ţinând cont de necesitatea aplicării imediate a măsurilor de asigurare a securității aprovizionării cu gaze naturale a regiunii transnistrene, şi cele de creare a stocurilor de gaze naturale în scopul pregătirii pentru sezonul de încălzire 2026-2027. Obiectivele urmărite: micşorarea impactului eventualelor situații excepționale în sectorul gazelor naturale asupra economiei naționale şi asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor finali din ambele maluri ale Nistrului”, se arată în nota informativă a inițiativei legislative.

UPDATE 15:49 Ședința continuă cu proiectul de lege cu privire la gazele naturale, referitor la securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Prezintă în prima lectură Vitalie Mîța, secretar de stat la Ministerul Energiei.

Vitalie Mîța, secretar de stat la Ministerul Energiei/ Captură de ecran Parlament

Conform notei informative, principalele prevederi ale proiectului de lege sunt:

crearea graduală şi menținerea stocurilor de gaze naturale de către entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene pentru a asigura acoperirea a cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea transnistreană;

raportarea lunară în perioada sezonului de încălzire către Ministerul Energiei şi ANRE a informației privind nivelul stocurilor de gaze naturale create de către entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene;

utilizarea graduală în perioada 1 noiembrie – 31 martie a stocurilor de gaze naturale create de entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii transnistrene. Utilizarea în această perioadă, a unei cantități de gaze naturale ce face obiectul obligației de stocare, care depăşeşte limita lunară stabilită, poate fi permisă doar în cazuri justificate ce ar preveni o situație excepțională în sectorul gazelor naturale, după aprobarea ANRE şi Ministerul Energiei;

actualizarea de către ANRE a cotei de piață a fiecărui furnizor de gaze naturale obligat ținând cont de cantitățile de gaze naturale consumate în trimestrul precedent de către consumatorii care au migrat de la un furnizor la altul la sítuația din 1 aprilie a anului 2026 şi 2027.

UPDATE 15:49 Proiectul de lege privind administrarea și utilizarea drumurilor publice a fost votat în prima lectură de 55 de deputați.

UPDATE 15:44 Nicolae Mîndra, secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prezintă în prima lectură proiectul de lege privind administrarea și utilizarea drumurilor publice.

Nicolae Mîndra, secretar de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale/ Captură de ecran Parlament

„În prezent, legislația nu conține definiții explicite pentru anumite noțiuni tehnice esențiale, cum ar fi dimensiunile maxime admise ale vehiculelor, masa maximă admisă sau masă maximă admisă pe osii. Lipsa acestor definiții poate genera dificultăți în interpretarea şi aplicarea uniformă a normelor privind circulația vehiculelor pe drumurile publice. De asemenea, legislația existentă nuu reglementează în mod expres noțiunea de drumuri europene TEN-T, respectiv drumurile incluse în rețeaua transeuropeană de transport. În contextul procesului de integrare europeană şi al participării Republicii Moldova la dezvoltarea coridoarelor de transport europene, este necesară introducerea în legislația națională a acestei categorii de drumuri şi stabilirea unui indice distinct pentru identificarea lor în sistemul național de clasificare a drumurilor”, se arată în nota informativă a proiectului de lege.

UPDATE 15:39 Proiectul de lege cu privire la protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești a fost votat în lectura a doua de 75 de deputați. Inițiativa legislativă urmează să fie examinată și în lectura a treia, la o ședință ulterioară.

UPDATE 15:23 „În cazul în care debitorul înregistrează o restanță de plată a pensiei de întreținere, al cărei cuantum este de trei luni consecutive, instanța de judecată poate dispune la demersul motivat al executorului judecătoresc. Una dintre măsuri este și suspendarea dreptului de a conduce vehicule”, a menționat deputata Marina Morozova.

UPDATE 15:14 „Vreau să readuc aminte problema de la care a pornit acest proiect, pentru că proporțiile sunt deosebit de mari. Vorbim de peste 50 de mii de copii din R. Moldova care sunt vizați în proceduri de executare a pensiei de întreținere. Doar 5% din dosarele aflate în executare silită sunt efectuate plățile regulat. Problema este una gravă”, a declarat vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman.

UPDATE 15:07 În plenul Parlamentului se prezintă, în lectura a doua, proiectul de lege cu privire la protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești. Pentru lectura a doua au fost aprobate mai multe amendamente.

„Proiectul a fost elaborat în contextul necesității alinierii cadrului normativ la standardele internaționale privind protecția drepturilor copilului şi prevenirea violenței împotriva femeilor şi violenței în familie, precum şi în vederea îmbunătățirii mecanismelor de executare a hotărârilor judecătoreşti privind stabilirea domiciliului copilului, programul de întrevederi şi plata pensiei de întreținere. Potrivit datelor furnizate de Agenția de Digitalizare în Justiție şi Administrare Judecătorească în perioada 2020-2024, litigiile familiale indică o scădere a cererilor de chemare în judecată privind desfacerea căsătoriei în familiile cu copii minori, fără ca această evoluție să fie însoțită de o reducere a litigiilor familiale cu implicarea copiilor. Astfel, numărul cererilor de divort cu copii minori a scăzut de la 3797 în anul 2021 la 2411 în anu! 2024, ceea ce reprezintă o reducere de aproximativ 36%”, se arată în nota informativă a proiectului de lege.

UPDATE 15:06 Proiectul de lege ce vizează identificarea și înregistrarea animalelor a fost votat în prima lectură de 70 de deputați.

UPDATE 14:36 Ședința continuă cu examinarea proiectului de lege ce vizează identificarea și înregistrarea animalelor. Prezintă Tatiana Nistorică, secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Tatiana Nistorică, secretară de stat a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare/ Captură de ecran Parlament

„Sistemul național actual de evidență a animalelor nu include o componentă specifică sectorului apicol, adaptată mobilității stupinelor, sezonalității activității apicole şi necesității de trasabilitate în producția de miere şi alte produse apicole. Această lacună împiedică gestionarea eficientă a datelor, monitorizarea stării de sănătate a familiilor de albine, precum şi controlul mişcărilor stupinelor. În acest context, este necesară dezvoltarea unei infrastructuri funcționale dedicate, care să permită identificarea unică a stupilor, înregistrarea mişcărilor şi facilitarea schimbului de date între instituțiile responsabile. Aceste deficienţe conduc la o administrare ineficientă a sectorului zootehnic, afectează capacitatea de reacție la situaţii de urgență, limitează trasabilitatea produselor de origine animală şi reduc eficiența alocării resurselor publice”, se arată în nota informativă a proiectului de lege.

UPDATE 14:35 Cu 72 de voturi, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul urbanismului și construcțiilor și Legea privind Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții), a fost votat în prima lectură.

„Legislația va preciza în mod expres că instalațiile de stocare a energiei electrice se încadrează în categoria lucrărilor executate în regim simplificat. În consecință, persoanele care instalează panouri fotovoltaice și/sau pompe de căldură la case individuale de locuit, inclusiv la cele de tip duplex sau înșiruite, la blocuri locative ori la alte categorii de clădiri, pe acoperișuri sau fațade, nu vor avea nevoie de autorizație de construire, ci doar de documentație de proiect elaborată pentru compartimentul de electricitate. Proiectul facilitează, de asemenea, instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice și a infrastructurii aferente pe teritoriul parcurilor fotovoltaice, precum și al altor obiective energetice, comerciale, agricole sau industriale. Documentul stabilește documentația tehnică minimă necesară pentru această categorie de construcții. În cazul în care aceste sisteme sunt instalate în zone protejate sau în zonele de protecție ale monumentelor istorice, va fi obligatorie prezentarea avizului autorității competente în domeniul protejării patrimoniului cultural”, scrie Parlamentul.

UPDATE 14:12 După o pauză, este reluată prezentarea proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul urbanismului și construcțiilor și Legea privind Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții).

UPDATE 12:36 La ședința plenară au apărut deficiențe tehnice în cadrul procedurii înregistrării votului.

UPDATE 12:14 Ședința continuă cu proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul urbanismului și construcțiilor și Legea privind Fondul național de dezvoltare a sistemului de documente normative în construcții). Proiectul este prezentat de deputata Victoria Belous.

Deputata Victoria Belous/ Captură de ecran Parlament

„Prin aceste modificări se creează un cadru predictibil şi favorabil investițiilor, reducând semnificativ durata şi costurile procedurilor administrative, fără a compromite cerințele de siguranță, calitate şi protecție a mediului construit. Clarificarea cerințelor privind documentația de proiect asigură un echilibru între simplificarea procedurilor şi menținerea standardelor tehnice, inclusiv în ceea ce priveşte rezistența, securitatea la incendiu şi integrarea urbanistică. Substituirea noțiunii de,,investitor” cu,,solicitant al autorizației de construire” elimină ambiguitățile existente şi aliniază terminologia la practica administrativă, contribuind la o aplicare mai coerentă şi uniformă a legislației”, se arată în nota de fundamentare a proiectului de lege.

UPDATE 12:13 Cu 75 de deputați, în prima și a doua lectură, proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

UPDATE 11:55 La fel, Corina Alexa prezintă și proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare.

„Republica Moldova se află în al doilea an de aplicare a AEOI (Schimbul automat de informații privind conturile financiare) în baza Standardului Comun de Raportare (SCR), un mecanism internațional adoptat sub egida OCDE şi utilizat în prezent de peste o sută de jurisdicții. Implementarea AEOI reprezintă una dintre cele mai avansate forme de cooperare fiscală internațională, întrucât permite statelor să primească anual date financiare standardizate despre conturile deținute de rezidenții lor în instituţiile financiare din alte jurisdicții. Prin aceasta, se creează o transparență fiscală fără precedent, reducând posibilitatea ascunderii veniturilor în afara țării şi consolidând capacitatea autorităților fiscale de a preveni şi combate evaziunea transfrontalieră”, se arată în argumentarea oportunității ratificării amendamentului.

UPDATE 11:53 Cu 56 de voturi, a fost aprobat în prima lectură proiectul de lege privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

UPDATE 11:48 Corina Alexa, secretară de stat la Ministerul Finanțelor, prezintă proiectul de lege privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică.

Corina Alexa, secretară de stat la Ministerul Finanțelor/ Captură de ecran Parlament

„Proiectul de lege reglementează categorii noi de informații care vor face obiectul schimbului dintre autoritățile competente, care se referă atât la titularii conturilor (informația dacă a fost furnizată o declarație pe proprie răspundere valabilă pentru fiecare persoană raportabilă, rolul/rolurile în temeiul căruia/cărora fiecare persoană raportabilă este o persoană care exercită controlul asupra entității, rolul/rolurile în temeiul căruia/cărora persoana raportabilă este un deținător de participații în capitalurile proprii), cât şi nemijlocit la conturile raportabile (informaţia dacă contul este un cont deținut în comun, precizându-se numărul de titulari ai acestui cont, tipul de cont şi informația dacă contul este un cont preexistent sau un cont nou)”, se arată în nota informativă a proiectului.

UPDATE 11:47 Proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, a fost votat în prima lectură de către 69 de deputați.

UPDATE 11:29 Un alt proiect de lege prezentat de către secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Elena Grumeza, vizează comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază.

Proiectul de lege prevede: aprobarea Listei celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți care fac obiectul unui comision de către autoritatea de supraveghere. Aceasta va cuprinde între 10 şi 20 de servicii uzuale oferite de prestatorii de servicii de plată şi va conține termenii şi definițiile pentru fiecare dintre serviciile identificate la nivel național; furnizarea către consumator, înainte de a încheia un contract privind un cont de plăți, a unui document de informare cu privire la comisioane, care să prezinte tarifele şi comisioanele aplicabile pentru toate serviciile incluse în Lista celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăți. Formularul standardizat al acestui document va respecta cerințele de prezentare adoptate de Comisia Europeană.

„Proiectul de lege are ca scop fortificarea cadrului legal pentru consolidarea protecției consumatorilor de servicii financiare şi promovarea incluziunii financiare, prin asigurarea transparenței şi comparabilității comisioanelor aferente conturilor de plăți, facilitarea schimbării acestora şi garantarea accesului la un cont de plăți cu servicii de bază”, se arată în proiectul de lege.

UPDATE 11:28 Proiectul de lege cu privire la contractele de garanție financiară a fost votat în prima lectură de către 63 de deputați.

UPDATE 11:08 Secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Elena Grumeza, prezintă proiectul de lege cu privire la contractele de garanție financiară.

Secretara de stat de la Ministerul Finanțelor, Elena Grumeza/ Captură de ecran Parlament

„Proiectul de lege este elaborat în scopul transpunerii integrale în legislația națională a Directivei 2002/47/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iunie 2002 privind contractele de garanție financiară (în continuare – Directiva 2002/47/CE) şi alinierii la acquisul Uniunii Europene conform Programului național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.306/2025 (PNA 2025- 2029),(Cluster 2 ,,Piața internă”, Capitolul 9 „Servicii financiare”, Anexa A, acţ. 50), prevede adoptarea Legii pentru modificarea Legii nr.184/2016 cu privire la contractele de garanție financiară până în iulie, 2026”, se arată în nota informativă a proiectului.

UPDATE 11:05 În lectura a doua, a fost aprobat proiectul de lege privind „salarii minime adecvate”. Proiectul va consolida protecția salariaților prin salarii minime echitabile, care să reflecte costul vieții, productivitatea şi evoluția salariilor, contribuind astfel la reducerea sărăciei în muncă şi la promovarea convergenței sociale ascendente”, se menționează în nota de fundamentare a proiectului de lege.

Documentul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de Guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Pentru evaluarea adecvării salariului minim se va lua drept valoare de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Această valoare de referință nu constituie un mecanism automat de stabilire a cuantumului salariului minim, dar permite evaluarea anuală a salariului minim în raport cu evoluția salariilor din economie și contribuie la o mai bună fundamentare a deciziilor de politică salarială, scrie Parlamentul.

Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate, pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale.

UPDATE 11:01 Cu 57 de voturi, Gheorghe Ghidora a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

UPDATE 10:54 Ședința continuă cu prezentarea proiectului de hotărâre privind desemnarea lui Gheorghe Ghidora în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

„Candidatul propus, domnul Gheorghe Ghidora, întruneşte condițiile profesionale şi de integritate necesare pentru exercitarea funcţiei, având o experienţă de peste 15 ani în domeniul achizițiilor publice şi soluţionării contestațiilor, inclusiv în cadrul Autorității Naţionale pentru Soluționarea Contestațiilor, precum şi o contribuţie semnificativă la dezvoltarea şi aplicarea cadrului normativ în domeniu”, se arată în nota informativă a proiectului.



Gheorghe Ghidora/ Captură de ecran Parlament

UPDATE 10:53 Deputații au aprobat ordinea de zi cu 61 de voturi.

UPDATE 10:50 Deputatul Alexandru Verșinin a cerut audierea ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în legătură cu „modul în care ministerul respectă legea cu privire la serviciul diplomatic. Necesitatea acestei audieri este determinată de faptul că au parvenit un șir de semnale, inclusiv din interiorul instituției, care indică o practică sistemică de nerespectare a cadrului legal în gestionarea resurselor umane din diplomație. Printre probleme se numără: desemnarea în funcția de ambasador a unor persoane fără pregătire și studii și nerespectarea termenelor legale de mandat prevăzute pentru ambasadori și personalul diplomatic”, a declarat deputatul. Inițiativa acestuia a întrunit 38 de voturi.

UPDATE 10:41 Deputatul Marcel Cenușă a solicitat audierea ministrului Apărării, Anatol Nosatîi în legătură cu cazurile „tragice și incidente grave în cazărmi”. Inițiativa a întrunit 40 de voturi.

Pe 25 mai 2026, Vitalie Marinuța, care a deținut funcția de ministru al Apărării în perioada 2009–2014, l-a acuzat pe actualul ministru al Apărării, Anatolie Nosatîi, de „tentativă de intimidare, presiune, șantaj și avertisment incompatibil cu funcția publică pe care o deține”. Detalii AICI.

UPDATE 10:36 La fel, Batrîncea a cerut audierea directorului Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, în legătură cu activitatea Fabricii de sticlă. Propunerea a întrunit 40 de voturi.

UPDATE 10:31 Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, a propus lansarea unei campanii de informare despre riscurile fenomenului fraudelor telefonice și online. Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, a declarat că urmează să fie prezentat un raport cu recomandări întocmit de către comisia parlamentară. Inițiativa lui Batrîncea a întrunit 40 de voturi.

UPDATE 10:27 Deputatul Vladimir Odnostalco a propus includerea pe ordinea de zi audierea ministrei Muncii și Protecției Sociale în legătură cu „creșterea vârstei de pensionare”. Propunerea a întrunit 39 de voturi.

UPDATE 10:20 Președintele Parlamentului, Igor Grosu a declarat că „peste 800 de primării sunt implicate în proces, iar circa 180 de clustere au fost formate (…) Știm că nu este un proces ușor, dar mă bucur că primarii pun pe primul loc bunăstarea oamenilor”.

UPDATE 10:14 La debutul ședinței și-au înregistrat prezența 99 de deputați.

Cinci dintre proiectele incluse pe agendă sunt marcate cu sigla Uniunii Europene, fiind parte a procesului de aliniere a cadrului legislativ național la acquis-ul comunitar. Este vorba despre inițiativa legislativă menită să garanteze drepturile persoanelor cu statut de șomer care se deplasează în state membre ale Uniunii Europene, în țările Spațiului Economic European și în statele semnatare ale Acordului Schengen, precum și ale membrilor familiilor acestora. Va fi supus dezbaterilor proiectul de lege privind salariile minime, precum și proiectul privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. Deputații vor mai examina modificări la Legea cu privire la contractele de garanție financiară și proiectul privind administrarea și utilizarea drumurilor publice.

Parlamentul urmează să ratifice și mai multe acorduri internaționale. Printre acestea figurează Acordul de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării Programului de operațiuni pentru politici de creștere rezilientă programatică a Republicii Moldova, precum și Amendamentul la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare. Deputații vor mai examina două convenții internaționale în domeniul maritim, menite să contribuie la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației: Convenția de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor și Convenția de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor.

Pe ordinea de zi mai figurează proiecte ce vizează acordarea unor facilități pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice, instituirea obligației de creare a stocurilor de gaze naturale și în regiunea transnistreană, extinderea categoriilor de date incluse în schimbul automat de informații privind conturile financiare, protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești, precum și identificarea și înregistrarea animalelor. De asemenea, Parlamentul va examina proiectul de hotărâre privind desemnarea în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor a lui Gheorghe Ghidora.