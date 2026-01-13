La Curtea de Apel Centru este format un nou complet de judecată pe cauza Evgheniei Guțul și Svetlanei Popa

După mai bine de două luni de pauză, dosarul în care sunt condamnate la închisoare başcana autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, și contabila fostei formaţiuni „Şor”, Svetlana Popan, va fi reluat. Preşedintele Curţii de Apel Centru a dispus formarea unui nou complet de judecată, iar prima şedinţă în acest format va avea loc miercuri, 14 ianuarie, scrie TVR Moldova.

Completul de magistraţi este format din Eugeniu Beşelea, Vitalie Budeci, care se regăseau şi în cel precedent. A fost înlocuită magistrata Olga Cojocaru cu Andrei Cazacicov.

Învinuirile aduse de procurori

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, în trecut – secretară în cadrul Departamentului de Monitorizare, Planificare şi Control al fostului Partid Politic „Şor”, și Svetlana Popan, fostă secretară în cadrul Oficiului Central al aceluiași partid, declarat neconstituțional în iunie 2023, au fost cercetate pe două capete de acuzare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Potrivit procurorilor, în perioada 2019–2022, Evghenia Guțul a fost implicată în activitatea de introducere sistematică a mijloacelor financiare necontabilizate în R. Moldova, parvenite din partea unui grup criminal organizat, preponderent din Federația Rusă, prin efectuarea curselor aeriene și terestre (tur-retur timp de 24 de ore).

Pe un alt capăt de acuzare, procurorii i-au imputat Evgheniei Guțul că în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, fiind responsabilă de verificarea, confirmarea listelor şi remunerarea participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Şor” în faţa instituțiilor publice din mun. Chişinău, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat în sumă totală de 42,5 milioane de lei.

Fapte infracționale similare i s-au incriminat și Svetlanei Popan, care, în perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, a acceptat finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat în sumă totală de 9,7 milioane de lei, bani destinați pentru achitarea protestelor organizate de partidul politic și achitarea salariilor necontabilizate membrilor oficiilor teritoriale.

Guțul și Popan, după gratii

Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare cu executare, iar Popan – la 6 ani de închisoare. Ambele au fost arestate în sala de judecată.



Bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, se află în prezent în izolatorul de urmărire penală al Penitenciarului nr. 13 din Chișinău. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), având în vedere funcția deținută, Guțul este plasată într-o celulă individuală. Conform legislației în vigoare, Guțul ar fi trebuit să aibă dreptul la un apel telefonic pe săptămână, însă, în situația în care este mama unui copil minor, i se permite efectuarea a două apeluri telefonice săptămânal.

De asemenea, potrivit informațiilor oferite de ANP Ziarului de Gardă, Evghenia Guțul mai are dreptul să primească un colet pe săptămână, să beneficieze de plimbări zilnice în curtea penitenciarului, cu o durată de până la două ore, și să fie vizitată de avocatul său.

Evghenia Guțul va rămâne în izolatorul de urmărire penală al Penitenciarului nr. 13 până la pronunțarea unei decizii definitive de către Curtea de Apel în dosarul său. Ulterior, dacă sentința va fi menținută, Guțul va putea fi transferată în Penitenciarul pentru femei de la Rusca.