Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul, a fost depistată cu avere nejustificată de peste 1,2 milioane de lei

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele bașcanei Găgăuziei, Evghenia Guțul. Potrivit actului, bașcana a admis încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, fiindu-i identificată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de 1 249 679 de lei, „diferență ce a fost constatată între averea dobândită și veniturile obținute și cheltuielile realizate pe parcursul anilor 2024 și 2025 de către Evghenia Guțul și membrii familiei sale”.

Potrivit ANI, pe 27 martie a fost înregistrată sesizarea din oficiu, cu privire la eventuala încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către Evghenia Guțul.

„Pentru anul 2022, venit obținut din evenimentul de familie, în sumă de 5000 de euro, pentru anul 2023, venituri obținute din evenimente de familie (zile de naștere, cumetrie) în sumă de 23 000 de euro, inclusiv și suma de 220 000 de lei, pentru anul 2024, venituri obținute din evenimente de familie (zile de naștere) în sumă de 170 000 de lei, atât suma de 4000 euro, cât și dreptul de abitație asupra unui apartament ce îi aparține surorii lui Guțul, cu suprafața de 95,8 metru pătrați, deși dețin din anul 2019 în proprietate un apartament cu suprafața de 47,1 metri pătrați. Inspectorul de integritate stabilește că, pe parcursul anilor 2022-2024, economiile familiei Guțul ar fi suportat fluctuații și modificări de sold, ca urmare a modificărilor patrimoniale enunțate, cu toate acestea fiind indicate venituri suspecte ce au fost obținute de la persoane terțe”, se arată în sesizare.

Conform actului, verificarea averii a fost realizată pentru perioada 17 ianuarie 2023 – 14 aprilie 2025, când aceasta exercita funcția de consilieră în Consiliul sătesc Peresecina, raionul Orhei și bașcană al UTA Găgăuzia. Controlul s-a efectuat și asupra averii soțului și a celor doi copii minori.

„În urma examinării în ansamblu a tuturor circumstanțelor de fapt constatate în baza materialelor acumulate, conform principiului pertinenței, concludenții, utilității și veridicității acestora, inspectoarea de integritate a constatat: pentru perioada anului 2024 și 2025 se constată o diferență în sumă totală de 1 249 679 de lei, ceea ce constituie o diferență în mărime de 86,54 salarii medii lunare pe economie”, se constată în act.

Astfel, ANI a decis trimiterea prezenta cauză în instanța de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate.

Potrivit hotărârii, după ce actul de constatare va deveni definitiv, Guțul va fi concediată din funcția de bașcană și nu va mai putea ocupa anumite funcții publice timp de trei ani, fiind inclusă în Registrul interdicțiilor.

Act de constatare ANI by Ziarul de Gardă

Evghenia Guțul a fost condamnată pe 5 august, în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.