Declarațiile Evgheniei Guțul din penitenciar despre banii din partidul „Șor”: de gestionare se ocupau alţi oameni precum Ilan Șor sau Marina Tauber

Bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, și Svetlana Popan, secretara fostului partid „Șor”, condamnate la închisoare, au făcut declarații din penitenciar prin teleconferință în cadrul procesului de judecată de la Curtea de Apel Centru. Ambele susţin că sunt nevinovate, scrie TVR Moldova.

Cele două au participat la ședința de judecată din 13 octombrie prin teleconferință, iar jurnaliştii au putut filma doar la începutul precesului de la Curtea de Apel. „Evghenia Guţul a declarat că avea misiunea de a ţine evidenţa banilor fostului partid Şor, însă de gestionare se ocupau alţi oameni precum Ilan Șor sau Marina Tauber. Şi Svetlana Popan se declară nevinovată”, scrie sursa citată.

Natalia Bairam, avocata inculpatelor: „Miza noastră este să convingem judecătorii din instaţa de apel că au fost admise încălcări de procedură în administrarea probelor pe aceste cauze penale. Toate aceste încălcări de procedură duc implicit la nulitatea probelor şi achitarea persoanei”, a declarat avocata.

Cristina Gladcov, procuror anticorupţie: „Ambele părţi au depus apel. Partea acuzării nu a depus apel. Suntem deacord cu sentinţa pronunţată. Vom susţine legalitatea sentinţei şi vom pelda pentru respingerea apelurilor„, a precizat acuzatoarea de stat.

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023.

O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan.

Sentința a fost pronunțată pe 5 august 2025 de magistratat judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu. „Fapta întrunește elementele infracțiunii”, a concluzionat magistrata.

Pedeapsa cerută de procurori

La 1 iulie 2025, în cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorii de stat Ghennadi Epure și Cristina Gladcov au solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoare în penitenciar de tip semiînchis pe un termen de 9 ani pentru Evghenia Guțul și 8 ani pentru Svetlana Popan. De asemenea, procurorii au cerut confiscarea sumei de 40 de milioane de lei din contul Evgheniei Guțul și a 9 milioane de lei din contul Svetlanei Popan.

Întrebată dacă a fost demonstrată vinovăția inculpatelor și dacă termenul de opt și nouă ani de privațiune de libertate este unul argumentat, Cristina Gladcov a menționat: „Considerăm că pe deplin a fost demonstrată vinovăția și, în special, am pus accentul și pe declarațiile inculpatelor care, indirect, de fapt, au recunoscut implicarea acestora în săvârșirea infracțiunilor date.” Acuzatoarea de stat a mai adăugat că și „martorii audiați în instanță au confirmat probele aduse de partea acuzării”.