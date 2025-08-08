În spatele gratiilor: celulă individuală, apeluri telefonice și plimbări. Ce drepturi are bașcana Găgăuziei în izolator „având în vedere funcția deținută”

Bașcana UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, se află în prezent în izolatorul de urmărire penală al Penitenciarului nr. 13 din Chișinău. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), având în vedere funcția deținută, Guțul este plasată într-o celulă individuală, în conformitate cu articolului 309 din Codul de Executare al R. Moldova.

Conform legislației în vigoare, Guțul ar fi trebuit să aibă dreptul la un apel telefonic pe săptămână, însă, în situația în care este mama unui copil minor, i se permite efectuarea a două apeluri telefonice săptămânal.

De asemenea, potrivit informațiilor oferite de ANP către ZdG, Evghenia Guțul mai are dreptul să primească un colet pe săptămână, să beneficieze de plimbări zilnice în curtea penitenciarului, cu o durată de până la două ore, și să fie vizitată de avocatul său.

Evghenia Guțul va rămâne în izolatorul de urmărire penală al Penitenciarului nr. 13 până la pronunțarea unei decizii definitive de către Curtea de Apel în dosarul său de condamnare. Ulterior, dacă ea va fi menținută, Guțul va putea fi transferată în Penitenciarul pentru femei de la Rusca.

Bașcana regiunii găgăuze, Evghenia Guțul, a fost condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023. O pedeapsă de 6 ani cu privare de libertate i-a fost aplicată și celei de-a doua inculpate în dosar, Svetlana Popan. Sentința a fost pronunțată pe 5 august 2025 de magistratata judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, Ana Cucerescu.

Avocatul bașcanei, Sergiu Moraru, a declarat în fața presei că sentința a fost „dictată dinafară” de către „factorii politici”. Apărătorul Evgheniei Guțul a subliniat că va contesta decizia la Curtea de Apel.

După pronunțarea sentinței, bașcana Evghenia Guțul a declarat că decizia „nu are nimic de-a face cu justiția” și este un „masacru politic, planificat și executat la ordine de sus”. Ea a învinuit guvernarea că „folosește represiunea ca instrument de luptă împotriva disidenților”, cu scopul de a „se menține la putere cu orice preț”.