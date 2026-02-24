Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut pe 24 februarie că, la patru ani de la lansarea invaziei sale la scară largă, Rusia încă nu și-a atins obiectivele în Ucraina, scrie The Kyiv Independent. Mărturisirea evidențiază discrepanța dintre așteptările inițiale ale Kremlinului privind o victorie rapidă și războiul prelungit și costisitor care a urmat, în contextul în care rezistența ucraineană continuă.

Oficialii ruși, propagandiștii și unele evaluări ale serviciilor secrete occidentale au prezis inițial că Ucraina ar putea cădea în câteva zile sau săptămâni, capturarea Kievului fiind considerată obiectivul principal probabil.

Propagandista rusă Margarita Simonian a spus în 2021, într-o declarație celebră: „Într-un război, vom învinge Ucraina în două zile”, o afirmație care a ajuns de atunci să simbolizeze greșelile de calcul ale Moscovei.

La patru ani de război, Peskov a declarat că principalele obiective ale războiului rămân neîndeplinite.

„Principalul obiectiv este de a asigura siguranța persoanelor care au trăit și trăiesc în estul Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt reporterilor, recunoscând că „obiectivele nu au fost atinse pe deplin”.

Rusia și-a justificat invazia susținând că a încercat să protejeze civilii din estul Ucrainei.

Totuși, înainte de 2022, locuitorii trăiau pașnic în casele și comunitățile lor. De la invazia la scară largă, forțele rusești au devastat orașe și sate, au ucis mii de civili și au efectuat atacuri asupra spitalelor, școlilor și altor infrastructuri civile.

Războiul a provocat, de asemenea, pierderi mari forțelor ruse.

Statul Major General al Ucrainei a raportat pe 24 februarie că Rusia a pierdut aproximativ 1 261 420 de soldați de la începutul invaziei. Publicația independentă rusă Mediazona a confirmat identitățile a 200 186 de militari ruși uciși în Ucraina până la data de 24 februarie.

În ciuda acestor pierderi, Rusia nu a reușit să obțină o străpungere decisivă. Atât forțele ucrainene, cât și cele rusești continuă să facă progrese limitate și localizate, fără a schimba echilibrul general.

Președintele rus Vladimir Putin a încercat să intensifice presiunea asupra Kievului, inclusiv prin canale diplomatice care îl implică pe președintele american Donald Trump, cu scopul de a forța Ucraina să cedeze teritorii din regiunea Donbas, pe care Moscova a invadat-o pentru prima dată în 2014.

Președintele Volodimir Zelenski, susținut de majoritatea ucrainenilor conform mai multor sondaje, respinge astfel de cereri, insistând că Ucraina nu își va ceda teritoriul fără luptă.