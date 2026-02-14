Peste 177 mii de soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați de o anchetă al unei Agenții de presă independentă din Rusia

Identitățile a 177 433 de militari ruși uciși în Ucraina până la 13 februarie, au fost confirmate de Agenția media independentă rusă Mediazona, în colaborare cu serviciul rus al BBC, scrie The Kyiv Independent.

De la ultima actualizare a publicației mass-media de la începutul lunii februarie, numele a 9291 de soldați ruși au fost adăugate pe lista victimelor.

Jurnaliștii menționează că cifrele reale sunt probabil semnificativ mai mari, deoarece informațiile lor verificate provin din surse publice, cum ar fi necrologuri, postări ale rudelor, știri din presa regională și declarații ale autorităților locale.

Numărul confirmat al morților include acum peste 57 200 de voluntari, 21 400 de prizonieri recrutați și 17 mii de soldați mobilizați, potrivit agențiilor media. De asemenea, s-a confirmat că au fost uciși un total de 6414 ofițeri.

Deși Moscova nu dezvăluie deloc cifrele victimelor, președintele Volodimir Zelenski a declarat pentru France TV într-un interviu din 4 februarie că cel puțin 55 000 de soldați ucraineni au fost uciși pe câmpul de luptă de la începutul războiului la scară largă al Rusiei. Kievul a evitat în mare măsură să comenteze pierderile suferite în primii doi ani ai invaziei la scară largă, până când Zelenski a anunțat în februarie 2024 că 31 000 de soldați ucraineni au fost uciși.

Zelenski a mai declarat pentru France TV că Rusia ar continua să suporte pierderi uriașe dacă ar încerca să cucerească tot estul Ucrainei prin forța armelor. Comentariile sale vin în contextul ultimei runde de negocieri de pace trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA, unde statutul teritoriului ucrainean din Donbasul de est rămâne un punct major de dispută în negocieri.

În ciuda pierderilor mari, Rusia a reușit să facă progrese marginale în regiunea frontului ucrainean, deoarece își poate compensa pierderile prin recrutarea de soldați noi prin contract. Proiectul ucrainean de cartografiere open-source DeepState a raportat că forțele rusești au ocupat 4336 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean în 2025, reprezentând mai puțin de 1% din teritoriul țării.

Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei estimează că, la 13 februarie, Rusia a pierdut aproximativ 1 250 950 de soldați în Ucraina din 22 februarie 2022. Cifrele nu specifică numărul de morți sau răniți, deși consensul general este că includ morții, răniții, dispăruții și capturații.

Mediazona a publicat lista completă a victimelor identificate pentru prima dată în februarie, marcând trei ani de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia. Potrivit publicației, voluntarii introduc și verifică manual fiecare înregistrare pentru a preveni intrările duplicate în baza de date.