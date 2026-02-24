„Patru ani de când Putin cucerește Kievul în trei zile”. Zelenski a publicat un discurs la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina. Și-a arătat buncărul de unde a lucrat în primele luni după atac

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat ucrainenilor cu ocazia celei de-a patra aniversări a începutului invaziei ruse din 24 februarie 2022. El a vorbit despre parcursul dificil pe care l-au traversat țara și poporul său de la declanșarea războiului și a arătat biroul din buncărul de pe strada Bankova din Kiev, unde a lucrat în primele luni după atacul Rusiei.

Mai jos vă prezentăm o parte din mesajul președintelui ucrainean.

„Astăzi se împlinesc exact patru ani de când Putin credea că va cuceri Kievul în trei zile. Și asta spune multe despre rezistența noastră, despre cum Ucraina a luptat în tot acest timp. În spatele acestor cuvinte se află milioane de oameni ai noștri, un curaj enorm, muncă asiduă, rezistență și lunga călătorie pe care Ucraina a parcurs-o din 24 februarie 2022″.

„Acest birou, această cameră mică din buncărul de pe strada Bankova — aici au avut loc primele mele conversații cu liderii mondiali la începutul războiului. Am vorbit aici cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, și am auzit: «Volodimir, există o amenințare, trebuie să părăsești Ucraina imediat. Suntem gata să ajutăm». I-am răspuns că am nevoie de arme, nu de un taxi”.

„Suntem cu toții ființe umane și, în acea zi, toți ucrainenii eram speriați și răniți; mulți erau în stare de șoc și nu știau ce să spună. Dar, la un nivel invizibil, știam cu toții că nu exista o altă Ucraină pentru noi. Aceasta este casa noastră și am înțeles ce trebuia făcut”.

„A fost o alegere. O alegere pe care milioane de ucraineni au făcut-o atunci. Poporul nostru nu a ridicat steagul alb, ci a apărat steagul albastru și galben. Iar ocupanții, care credeau că vor fi întâmpinați cu flori, au văzut cozi la birourile de recrutare militară. Poporul nostru a ales rezistența”.

„Am lucrat aici, în buncăr, apoi am urcat la etaj și m-am adresat vouă. Echipa noastră era aici, guvernul, întâlniri zilnice cu armata, apeluri telefonice, căutarea de soluții — tot ce era necesar pentru ca Ucraina să reziste. Sincer, lucrurile variau, iar aici se folosea atât limbaj oficial, cât și neoficial, pentru că fiecare pachet de ajutor, fiecare sancțiune împotriva Rusiei, fiecare transport de arme trebuiau obținute cu efort. Trebuia să convingem lumea să se implice”.

„Apelurile au funcționat pentru că ucrainenii au luptat cu o determinare uluitoare. Această rezistență era vizibilă peste tot. Foarte curând, lumea a văzut marea albastră și galbenă — mii de oameni cu steagurile noastre în piețele din Europa și din întreaga lume”.

„Astfel, treptat, pas cu pas, Ucraina a construit fundația care ne-a permis să rezistăm — după prima zi de război, cea mai lungă din viața noastră. Apoi încă una. Și încă una. O săptămână. Două. O lună. Am trăit prima noastră primăvară în timpul acestui mare război. A fost un punct de cotitură și, pentru prima dată, am avut cu toții același gând: putem face asta. Ucraina poate face asta”.

„A urmat o nouă etapă importantă, când Ucraina nu doar a rezistat, ci a și ripostat. Când istoria a fost scrisă de orașe întregi — orașe eroice. Au fost primele ofensive, primele succese și primele revederi — ochii ucrainenilor care își așteptau cu lacrimi în ochi pe cei dragi”.

„Cuvântul „aplauze” a căpătat un nou sens. Cât de fericiți am fost când am auzit primele „aplauze” în Rusia. Nu este extaz; este pur și simplu sunetul ucrainean al dreptății. Răsună odată cu Stugna, Olkha, Neptun și cu vuietul crucișătorului „Moskva” în timp ce se scufunda. Atunci a fost un eveniment; mai târziu, a devenit o tradiție”

„Puține lucruri încălzesc inimile ucrainenilor mai mult decât imaginile cu instalații militare inamice și rafinării de petrol în flăcări. Prima dată a fost o știre de primă pagină. Acum este aproape o realitate cotidiană. Ceea ce odinioară părea o fantezie a devenit normă”.

„Dar nici măcar acest lucru nu este suficient — vom face mai mult, pentru că Rusia, din păcate, nu se oprește și poartă război împotriva lumii, împotriva noastră, împotriva poporului nostru, folosind toate mijloacele posibile”.

„Putin înțelege că nu este capabil să învingă Ucraina pe câmpul de luptă, iar „a doua armată a lumii” luptă împotriva clădirilor înalte și a centralelor electrice. Iar acum ucrainenii trec prin cea mai dificilă iarnă din istoria lor”.

„Ce alt popor ar putea face asta? În ciuda războiului, a tuturor acestor atacuri și încercări, oamenii pot învinge răul, pot învinge deznădejdea și pot rezista. Pot rămâne uniți”.

„Și, în tot acest timp, pot obține rezultate peste tot: să se refacă după fiecare atac, să-și completeze constant sistemele de apărare aeriană cu rachete, să meargă la muncă în fiecare dimineață, să-și mențină pozițiile, să vorbească lumii de la egal la egal. Din fiecare astfel de acțiune, din toți acești pași, realizări și mici victorii, se conturează o Ucraină măreață. Măreață pentru că voi faceți parte din ea. Oameni care inspiră lumea”.

„Îmi doresc foarte mult să vin aici într-o zi cu președintele SUA. Știu sigur: doar vizitând Ucraina și văzând viața și lupta noastră cu propriii ochi, simțind poporul nostru și această mare de durere, se poate înțelege despre ce este cu adevărat acest război. Și despre cine este vorba. Cine este agresorul? Cine trebuie să fie supus presiunii? Ucraina apără viața — pentru asta luptă. Și aceasta nu este o luptă de stradă, ci atacul unui stat bolnav asupra unui stat suveran. Putin este acest război. El este motivul pentru care a început și obstacolul în calea încheierii lui. Rusia este cea care trebuie pusă la locul ei pentru a exista o pace reală”.

„Se spune că timpul vindecă. Nu sunt sigur. Nu știu cât va dura până ne va vindeca toate rănile. Toate acele întrebări chinuitoare — „cât timp?” — care ard în interior. Câte lacrimi au fost vărsate? Câte atacuri, câte lovituri trădătoare? Câte cicatrici pe inimile noastre? Câte steaguri în cimitire? Câte nume?”.

„Desigur, cu toții vrem ca războiul să se termine. Dar nimeni nu va permite ca Ucraina să se termine. Vrem o pace puternică, demnă și durabilă. Înainte de fiecare rundă de negocieri, dau echipei noastre directive foarte clare. Acest lucru se face cu ușile închise, dar nu dezvălui niciun secret de stat dacă spun mesajul principal: nu ștergeți acești ani, nu devalorizați lupta, curajul și demnitatea, tot ceea ce a trăit Ucraina. Nu poate fi abandonată, uitată sau trădată. De aceea au existat atâtea runde de negocieri și o luptă pentru fiecare cuvânt, fiecare clauză, pentru garanții reale de securitate, astfel încât acordul să fie solid. Istoria ne urmărește îndeaproape. Acordul nu trebuie doar semnat — trebuie acceptat de ucraineni”.

„Amintindu-ne începutul invaziei și privind la ziua de azi, avem tot dreptul să spunem: ne-am apărat independența, nu ne-am pierdut statalitatea. Ucraina există — și nu doar pe hartă”.