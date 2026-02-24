Liderii europeni au vizitat Kievul pentru a reafirma sprijinul pentru Ucraina: „Ne amintim de comunitățile sfâșiate, de casele distruse și de copiii luați de lângă familiile lor”

Ppreședinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa au sosit la Kiev pe 24 februarie pentru a marca patru ani de la lansarea invaziei la scară largă de către Rusia, țara găzduind o serie de întâlniri la nivel înalt menite să consolideze sprijinul occidental, potrivit The Kyiv Independent.

Printre cei sosiți la Kiev s-au numărat și lideri ai Danemarcei, Estoniei, Finlandei, Islandei, Letoniei, Lituaniei, Croației, Norvegiei și Suediei.

„La Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a reafirma că Europa este ferm alături de Ucraina, financiar, militar și în această iarnă grea. (…) Le-am adus un omagiu eroilor căzuți ai Ucrainei la Maidan. Mă gândesc și la camarazii lor, care țin cu curaj linia în tranșee. Luptând pentru pace. Luptând pentru un viitor mai bun pentru copiii lor. Luptând pentru o Ucraină liberă și suverană, în inima unei Europe libere”, a declarat Ursula von der Leyen.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha a întâmpinat delegațiile la gara din Kiev, mulțumindu-le pentru „sprijinul lor neclintit pentru Ucraina și valorile și principiile noastre europene comune”.

Aniversarea are loc în timp ce războiul continuă să remodeleze peisajul de securitate al Europei.

„Astăzi este o zi de comemorare în Ucraina. În Europa. Ne amintim de viețile pierdute – soldații, civilii, copiii. Ne amintim de comunitățile sfâșiate, de casele distruse și de copiii luați de lângă familiile lor. Vrem să punem capăt războiului Rusiei”, a scris Antonia Costa pe X, publicând și un video din cadrul vizitei.

— António Costa (@eucopresident) February 24, 2026

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a publicat un mesaj în urma comemorării apărătorilor care au murit în război, la care s-au alăturat liderii sosiți la Kiev.

„Ucraina a rezistat numeroaselor lovituri datorită forței războinicilor noștri. Mulțumim celor care nu s-au retras, care au devenit un scut pentru țara lor. Suntem mândri de fiecare dintre cei care apără Ucraina. Onorăm memoria tuturor apărătorilor ucraineni căzuți, a celor care au făcut sacrificiul suprem pentru o Ucraină liberă. Și cu siguranță vom păstra ceea ce au luptat. Ne vom apăra independența. Nu ne vom trăda eroii. Nu vom trăda Ucraina.

Onoare veșnică și amintire binecuvântată tuturor războinicilor ucraineni căzuți”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

Președintele Volodimir Zelenski a îndemnat aliații Ucrainei să își mențină sprijinul pentru lupta de patru ani împotriva invaziei rusești, în timp ce diviziunile dintre partenerii săi europeni au umbrit comemorările începutului conflictului, scrie Reuters.