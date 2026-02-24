Elevii din R. Moldova au scris peste 20 de mii de scrisori de sprijin pentru copiii ucraineni. Mesajele vor fi transmise Ambasadei Ucrainei, care le va expedia copiilor din Ucraina

Campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare” a adunat peste 20 de mii de scrisori, de la elevi din 800 de școli din întreaga țară, prin care și-au exprimat sprijinul pentru copiii din Ucraina, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC) în contextul marcării a patru ani de la începerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Primele scrisori ale elevilor din R. Moldova pentru copiii ucraineni au fost transmise marți, 24 februarie, Ambasadei Ucrainei de către ministrul Dan Perciun, în cadrul unui eveniment comemorativ dedicat rezilienței și luptei poporului ucrainean.

„De patru ani, prin curajul și rezistența de care a dat dovadă, Ucraina luptă nu doar pentru libertatea sa, dar și pentru apărarea păcii din țara noastră. Școlile din R. Moldova sunt astăzi în siguranță, copiii din Republica Moldova sunt astăzi în siguranță și în libertate datorită sacrificiului poporului ucrainean, pentru care vom rămâne mereu recunoscători”, a declarat Dan Perciun în cadrul evenimentului.

Sursa: mec.gov.md

Înainte de înmânarea scrisorilor, ministrul a citit și câteva mesaje scrise de elevi în română, ucraineană și engleză, printre care:

„Dragi copii din Ucraina, Vă scriu cu gânduri sincere și cu multă căldură sufletească. Știm că treceți prin momente foarte grele, iar realitatea pe care o trăiți zi de zi este una dureroasă. Chiar dacă nu putem înțelege pe deplin prin ce treceți, ne pasă de voi și ne gândim la voi. Cred că fiecare copil merită să trăiască în liniște, să se simtă în siguranță și să aibă parte de o copilărie frumoasă…”, a scris o elevă din clasa a IX-a.

Cele 20 de mii de scrisori vor fi transmise miercuri, 25 februarie, Ambasadei Ucrainei, de unde vor fi expediate copiilor din Ucraina.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, o parte din scrisori vor fi publicate pe paginile MEC pentru a împărtăși din căldura și empatia elevilor care s-au alăturat benevol campaniei „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”.