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Judecătorul Valeriu Curicheru a promovat evaluarea Comisiei. Raportul urmează să fie examinat de CSM

Sursa: vettingmd.eu

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat evaluarea judecătorului Valeriu Curicheru, de la Judecătoria Chișinău și a constatat că magistratul întrunește criteriile de integritate financiară și etică prevăzute de legea privind evaluarea externă.

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Astfel, în urma evaluării, Completul G propune Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ca Valeriu Curicheru să promoveze evaluarea.

„Raportul de evaluare a fost adus la cunoștința judecătorului și transmis CSM pentru examinare. Consiliul urmează să analizeze raportul și să decidă dacă îl acceptă sau îl respinge”, a precizat Comisia.

Valeriu Curicheru a fost supus evaluării în contextul activității desfășurate în complete de judecată care examinează cauze de corupție și cauze conexe corupției.

Curicheru a fost transferat, în octombrie 2023, de la Judecătoria Cahul. Acesta a fost numit în funcția de judecător în august 2019.

Conform unei decizii a CSM, Valeriu Curicheru și-a început activitatea la 1 februarie 2010 în funcția de translator la Judecătoria Buiucani, municipiul Chișinău. La 1 martie 2010, a fost transferat în funcția de șef al arhivei în cadrul aceleiași instanțe, iar la data de 10 ianuarie 2012 a fost transferat în funcția de consultant în aceiași instanță. La 30 iulie 2012, a fost numit în funcția de specialist principal în cadrul Judecătoriei Buiucani, unde a activat până la data de 5 aprilie 2013, apoi fiind transferat în funcția de asistent judiciar în cadrul Judecătoriei Buiucani. La 20 martie 2017, a fost numit prin transfer din cadrul Judecătoriei Buiucani în cadrul instanței nou-create Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în funcția de asistent judiciar unde a activat până în 2019, când a fost numit judecător.

În perioada 13 martie – 6 aprilie 2018 a susținut examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător în baza vechimii în muncă și a obținut media generală 6,88. Prin hotărârea Colegiului pentru selecția și cariera judecătorilor din 19 aprilie 2019 i-au fost acordate 64 de puncte.

Când a fost numit de către CSM în funcție, „ținând cont de competențele profesionale, personale și sociale ale candidaților, reputația acestora în sistem și societate”, Curicheru a fost unul dintre candidații care au luat cel mai mic punctaj – 67.

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