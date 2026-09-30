Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu a primit votul de încredere din partea Legislativului României, cu doar 182 de voturi „pentru”, din cele 233 necesare. Criza politică continuă

Guvernul condus de Siegfried Mureșan nu a adunat numărul necesar de voturi în Parlamentul României. Astăzi, 30 septembrie, candidatura lui Siegfried Mureșan, propusă de președintele României, Nicușor Dan, a primit 182 de voturi pentru și15 împotrivă, Guvernul avea nevoie de 233 de voturi pentru a fi investit, scrie G4Media.

După votul deputaților români, Siegfried Mureșan a declarat că „partidele care au declanșat criza politică au votat pentru prelungirea crizei. Așteptăm să vedem care este poziția președintelui României”.

Cu o zi înaintea votului, președintele României, Nicușor Dan, a cerut partidelor politice „să pună capăt crizei politice”. Siegfried Mureșan a fost al treilea candidat propus de președintele României pentru șefia Executivului. Anterior au mai fost propuși sau se aflau în discuții și alți candidați, precum Ilie Bolojan, al cărui guvern a căzut prin moțiune de cenzură în mai 2026) Eugen Tomac sau Adrian Veștea

Acum, procesul de formare a unui nou Guvern va continua, în timp ce Ilie Bolojan va continua să fie premierul interimar al României.

Înainte de votul deputaților, Bolojan a declarat că Guvernul Mureșan „e o ieșire corectă din criză, vine cu soluții reale și evită irosirea eforturilor din ultimul an. Guvernul a fost demis pentru că a vrut să ducă până la capăt reformele și pentru că am vrut să oprim sifonarea banilor publici Reforma statului nu e o obsesie contabilă, ci o chestiune de echitate. Nu poți permite ceea ce nu ai pentru că îți bați jod de oameni. Moțiunea de cenzură a dat jos un guvern, dar nu a putut schimba realitatea.PSD, partidul sistem, a păstrat în mână levierul de blocaj Mureșan este un premier credibil care a propus un program – viziune pentru țară”, a spus acesta.

Cine sunt miniștrii care au fost propuși

Lista Cabinetului Mureșan a fost formată din:

Mircea Abrudean – ministrul Afacerilor Interne și vicepremier;

– ministrul Afacerilor Interne și vicepremier; Dragoș Pîslaru – ministrul Proiectelor Europene;

– ministrul Proiectelor Europene; Raluca Turcan – ministrul Muncii;

– ministrul Muncii; Oana Gheorghiu – ministrul Sănătății;

– ministrul Sănătății; Oana Țoiu – ministrul Afacerilor Externe;

– ministrul Afacerilor Externe; Andrea Chiș – ministrul Justiției;

– ministrul Justiției; Ötvös Koppány Bulcsú – ministrul Culturii;

– ministrul Culturii; Mihai Dimian – ministrul Educației;

– ministrul Educației; Cseke Attila – ministrul Dezvoltării;

– ministrul Dezvoltării; Diana Buzoianu – ministrul Mediului;

– ministrul Mediului; Tanczos Barna – ministrul Agriculturii și vicepremier;

– ministrul Agriculturii și vicepremier; Radu Miruță – ministrul Apărării și vicepremier;

– ministrul Apărării și vicepremier; Cătălin Drulă – ministrul Transporturilor;

– ministrul Transporturilor; Sebastian Burduja – propus pentru funcția de ministru al Energiei;

– propus pentru funcția de ministru al Energiei; Irineu Darău – propus pentru funcția de ministru al Economiei.

Siegfried Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, la Hunedoara. A absolvit Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limba germană din cadrul Academiei de Studii Economice din București, după care și-a continuat studiile în Germania, unde a obținut un master în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin.

Vorbește fluent româna, germana, engleza și franceza.

Imediat după ce a terminat masterul, în 2006, a intrat într-un stagiu de 3 ani în Bundestag (Parlamentul German) unde a ajuns până la funcția de consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene.

În 2009, Mureșan a ajuns la Bruxelles, consilier al europarlamentarului Monica Macovei. Colaborarea cu fostul ministru al Justiției i-a dat acces la cercurile Partidului Popular European(PPE), cea mai mare familie politică europeană.

Între 2011 și 2014, după un concurs organizat de PPE, a ocupat funcția de consilier politic pentru politici economice și sociale, iar apoi consilier politic principal. La acel moment era unul dintre puținii români care ocupau o poziție tehnică importantă în aparatul administrativ al PPE.