Irina Gutnic se alătură platformei politice formate din PNL, LOC și CUB

Irina Gutnic se alătură Platformei Național Liberale, formată din Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), Liga Orașelor și Comunelor (LOC) și Partidul Național Liberal (PNL). Anunțul a fost făcut pe 26 octombrie într-o conferință comună a președintelui LOC, Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, cu Gutnic.

„Începând cu ziua de astăzi, doamna Irina Gutnic se alătură Platformei Național Liberale pentru a pune umărul la construcția unei forțe politice de alternativă prin esență, nu doar prin denumire, forța de care alegătorii dezamăgiți din întreaga țară au nevoie acum, când clasa politică este din ce în ce mai compromisă și lipsită de credibilitate”, a declarat Alexandru Bujorean.

Gutnic a informat că va fi responsabilă de coordonarea și consolidarea relației dintre cele trei partide și societatea civilă, reprezentanții administrației publice locale și persoane publice.

Potrivit unui comunicat emis anterior de LOC, „în procesul de coordonare a fuziunii dintre cele trei partide și, posibil, mai multe forțe politice, grupul de inițiativă va pleda pentru următoarele obiective doctrinare, care vor sta la baza noii formațiuni politice:

Credem într-un stat care respectă libertatea cetățeanului, îi protejează drepturile și îi oferă șansa de a-și construi viitorul prin muncă, educație și inițiativă.

Considerăm că afirmarea identității românești, a limbii române, a culturii și memoriei noastre istorice este compatibilă în mod firesc cu respectul pentru diversitatea societății și cu parcursul european al Republicii Moldova.

Susținem integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană ca proiect strategic de modernizare instituțională, economică și socială. Pentru noi, Europa înseamnă stat de drept, libertate, administrație eficientă, economie competitivă și respectarea demnității umane.

Susținem apropierea continuă dintre Republica Moldova și România prin infrastructură, economie, educație, cultură, administrație și instituții, precum și eliminarea barierelor care separă comunități aparținând aceluiași spațiu de limbă, istorie și civilizație.

etc”.

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Bujoreanu a menționat că își manifestă suportul și solidaritatea față de Gutnic, căreia i-a fost restricționat accesul în biroul de serviciu, deși, conform hotărârii Curții de Apel Centru, aceasta își poate relua atribuțiile de viceprimar.

Irina Gutnic s-a prezentat pe 19 octombrie la Primăria municipiului Chișinău pentru a-și relua atribuțiile de viceprimar, în baza unei hotărâri a Curții de Apel Centru. Aceasta a fost întâmpinată de reprezentanții instituției, care au anunțat că mandatul său a expirat astăzi și nu a mai fost prelungit, fiindu-i restricționat accesul în biroul de serviciu.

La sediul primăriei, Irina Gutnic a fost însoțită de un executor judecătoresc, fiind invocată decizia executorie a Curții de Apel Centru, prin care ordinul anterior de demitere a fost suspendat.

Șeful Direcției juridice a primăriei capitalei, Valeriu Bogdan, a menționat că instituția a luat act de decizia Curții de Apel. De asemenea, acesta a precizat că pe 19 octombrie a expirat mandatul de viceprimar, care nu a mai fost prelungit. O dispoziție în acest sens, semnată de primarul general Ion Ceban, a fost prezentată Irinei Gutnic.