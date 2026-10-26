LIVE TEXT ISW: Ponderea dronelor „Shahed” cu reacție doborâte a scăzut după restricțiile Starlink în Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1706

UPDATE 10:40 După limitarea vitezei în „pachetul militar” al terminalului prin satelit Starlink, procentul de drone reactive „Shahed” doborâte a scăzut, se arată într-un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Astfel, conform analizei ISW, în perioada 14–24 octombrie, când s-a aflat despre restricțiile Starlink/Starshield, interceptarea dronelor cu reacție rusești a scăzut de la 77% la 74%.

După cum notează Institutul pentru Studiul Războiului, cele mai mari rezultate în interceptare sunt obținute de militarii ucraineni cu ajutorul dronelor de interceptare, care au nevoie de conexiune prin Starshield pentru a funcționa la viteză mare.

În plus, pentru doborârea dronelor „Shahed” se folosește echipamentul de pe avioanele de vânătoare F-16 — rachete aer-aer sau tunuri de bord. De asemenea, în Kiev și în regiune se instalează turele pentru lovirea dronelor, însă acest lucru necesită resurse suplimentare și durează mult timp.

„Completarea sistemului ucrainean de apărare antiaeriană cu drone de interceptare este cea mai bună șansă de a crea un scut de protecție fiabil, capabil să asigure un nivel ridicat de interceptare a dronelor cu reacție rusești pe termen lung”, se arată în raport.

Anterior, comandantul grupării de trupe „Centru”, Andrii Bilețkîi, declara că, din cauza limitării vitezei terminalelor Starshield, „orașele ucrainene rămân parțial neprotejate”.

UPDATE 8:59 Atacurile lansate de armata rusă în noaptea de 26 octombrie asupra regiunilor Zaporijia, Harkiv și Cernihiv din Ucraina s-au soldat cu persoane rănite și pagube materiale, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile ucrainene, cel puțin zece persoane au fost rănite în cele trei regiuni vizate de atacuri.

În regiunea Cernihiv, în raionul Prîlukî, o dronă a lovit un hangar al unei întreprinderi private, iar un bărbat a fost rănit. În raionul Novhorod-Siverskîi, a izbucnit un incendiu într-o clădire destinată depozitării cerealelor, în urma căruia a fost rănită o femeie. În raionul Koriukivka a izbucnit un incendiu de proporții într-un spațiu de depozitare.

În orașul Zaporijia, atacul a avariat case particulare, automobile și o clădire comercială. Într-unul dintre locurile lovite a izbucnit un incendiu. Potrivit autorităților locale, patru persoane au fost rănite: două femei, în vârstă de 22 și 30 de ani, și doi bărbați, de 40 și 61 de ani.

Atacuri cu bombe aeriene ghidate au fost lansate și asupra orașului Izium, din regiunea Harkiv. Exploziile au avariat locuințe și clădiri ale unei școli sportive pentru copii și tineri. Într-un alt sector al orașului, o bombă a căzut într-o zonă rezidențială, unde au fost avariate sau distruse peste zece case particulare. Trei persoane au fost rănite.

8:10 O dronă ar fi lovit în dimineața zilei de 26 octombrie centrul de afaceri Chizhov Gallery din orașul rus Voronej. În mai multe zone ale orașului au fost raportate explozii și incendii, în contextul unui atac cu drone, relatează publicația independentă rusă ASTRA.

Potrivit sursei citate, au fost raportate incendii și în zone rezidențiale. Redacția a primit fotografii și înregistrări video de la martori oculari, care indicau locuri din apropierea blocurilor de locuințe unde s-au produs explozii.

Guvernatorul regiunii Voronej, Aleksandr Gusev, a confirmat că sistemele rusești de apărare antiaeriană au intervenit în dimineața zilei de 26 octombrie, în urma unui atac cu drone asupra orașului și a zonelor învecinate.