VIDEO Profil de candidat: Liga Orașelor și Comunelor

Liga Orașelor și Comunelor, pe scurt LOC, a fost fondat în 2023 „din inițiativa unui grup de primari care au constatat necesitatea unei mișcări social-politice a comunităților locale”, potrivit site-ului lor oficial. LOC se declară un partid proeuropean și condamnă războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a formațiunii LOC, numărul 13 în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a făcut parte din Blocul Împreună, însă l-a părăsit cu 3 luni înainte de alegeri.

„În baza deciziei adoptate de Biroului Executiv Central al LOC, la 5 iulie 2025, anunțăm oficial retragerea noastră din Blocul Politic „Împreună”. (…) Mai grav este că în ultima perioadă narativul principal în interiorul blocului a devenit acela potrivit căruia singura șansă ca Blocul „Împreună” să acceadă în Parlament este să participe pe lista PAS sau în colaborare cu acest partid. O astfel de abordare le răpește cetățenilor dezamăgiți șansa de a vota altfel de pro-europeni”, a spus Alexandru Bujorean într-o postare pe Facebook.

După anunțul LOC despre părăsirea blocului Împreună, Ștefan Gligor, liderul Partidului Schimbării, parte a Blocului, a declarat că Alexandru Bujorean ar fi avut intenția să atragă în formațiune persoane afiliate lui Șor și Plahotniuc.

„Începând cu lunile octombrie-noiembrie, după alegerile prezidențiale, noi am văzut că din partea colegilor noștri din LOC, bine, eu cred că nici nu o să fie corect să spun LOC, ci din partea domnului Alexandru Bujorean, au venit mai multe inițiative și mai multe sugestii cu privire la creșterea echipei din rândul formațiunilor politice care, direct sau indirect, în trecut sau în prezent, au fost afiliate grupului, sau mai bine zis, organizației criminale Plahotniuc și organizației Șor, iar unii, posibil, și organizației criminale Platon”, a spus Ștefan Gligor în cadrul Podcastului ZdCe.

Alexandru Bujorean a reacționat la declarațiile lui Gligor, menționând că este mirat de acuzațiile fostului său coleg.

„După decizia dificilă adoptată de Liga Orașelor și Comunelor de ieșire din blocul Împreună, care s-a dovedit a fi un proiect coordonat în proporție de 80% de partidul de guvernământ, fără ca membrii săi să cunoască acest lucru, m-am așteptat și eu și colegii mei la reacții critice și atacuri. (…) Nu am reacționat până astăzi pentru că am sperat ca elementara decență și respectul pentru decizia statutară a LOC încă poate fi manifestat. Acum privesc cu mare mirare cum unii din ei ne acuză că am fi agenții Kremlinului și interpușii oligarhilor fugari. Și știți cine ne acuză? Ei, cei care stau până la zece noaptea în casele consilierilor puterii și care coordonează fiecare mișcare cu guvernarea”, a declarat Alexandru Bujorean.

Pe 18 iulie, la câteva zile după acest schimb de acuzații între Bujorean și Gligor, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că a primit răspunsul pozitiv al Platformei DA și a luat act de refuzul Partidului Schimbării și LOC de a accepta locuri pe lista PAS la alegerile parlamentare.

Lista candidaților Ligii Orașelor și Comunelor pentru alegerile parlamentare

Astfel, partidul Liga Orașelor și Comunelor s-a înscris desinestătător la alegerile legislative din 28 septembrie. Pe lista LOC au fost înregistrați 54 de candidați la funcția de deputat. În capul listei este Alexandru Bujorean, primarul orașului Leova, urmat de Constantin Cojocari, primarul municipiului Edineț. Ambii sunt copreședinți ai Ligii. Al treilea candidat pe listă este Vladislav Cociu, primarul orașului Ștefan Vodă, urmat de Natalia Remeșovschi, lectoră universitară la ASEM, și Sergiu Donțu, angajat al Serviciului Vamal.

În lista Ligii Orașelor și Comunelor se regăsesc și câțiva foști funcționari de stat, printre care fostul deputat liberal-democrat Grigore Cobzac, Ana Vasilachi, fostă viceministră a Apărării, fosta ministră a Mediului în guvernul Gavrilița Iordanca-Rodica Iordanov și fostul ministru liberal al Apărării Vitalie Marinuța.