Președintele SUA, Donald Trump, a explicat decizia de a amâna introducerea „sancțiunilor infernale” împotriva Rusiei prin încercările sale de a pune capăt războiului din Ucraina. „Port negocieri de pace în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac din prostie ceva care ar determina Rusia să părăsească procesul de negociere”, a scris Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social. Liderul de la Casa Albă a dat asigurări că s-au înregistrat „progrese mari” în reglementarea conflictului și că va putea semna legea privind sancțiunile oricând dorește.

De asemenea, Trump l-a criticat pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuzându-l de atacuri asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. „Fermierii, proprietarii de ferme și întreprinderile de toate tipurile au mult de suferit din această cauză, dar Rusia, indiferent de situație, furnizează lumii milioane de barili de motorină la un preț scăzut. Lui Zelenski nu-i pasă”, a menționat președintele SUA.

Potrivit acestuia, președintele ucrainean nu dorește să încheie războiul „și, probabil, nu a vrut niciodată acest lucru”. „Acum doi ani ar fi putut negocia condiții mai avantajoase decât poate în prezent. Țara lui este în ruine, o mare parte din teritoriul său este pierdută, nu mai are acces la oceanele și mările sale, iar bărbați au mai rămas puțini — sunt răniți sau au murit”, a scris Trump.

Pe 17 octombrie, Trump nu a introdus sancțiunile împotriva Rusiei prevăzute de legea senatorului republican Lindsey Graham, care au fost numite și „infernale”. Acestea prevăd taxe vamale de 100% pentru bunurile provenite din primele cinci țări partenere care cumpără cel mai mult petrol și gaz rusesc, precum și din țările care ajută cel mai mult Moscova să ocolească sancțiunile. În plus, documentul prevede taxe vamale de 500% pentru exporturile rusești în SUA, restricții pentru bănci, companii energetice mari și flota de umbră a Rusiei.

Trump a blocat pe termen nelimitat noile sancțiuni printr-un decret. Interdicția privind introducerea acestora va rămâne în vigoare până când Trump însuși sau șeful Departamentului de Stat, de comun acord cu ministrul Finanțelor și reprezentantul comercial al SUA, vor decide introducerea acestora sau adoptarea altor măsuri.