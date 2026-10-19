Irina Gutnic a venit la Primăria Chișinău pentru a-și relua funcția de viceprimar, dar nu a fost lăsată să intre în birou. „Mandatul a expirat”

Irina Gutnic s-a prezentat la Primăria municipiului Chișinău pentru a-și relua atribuțiile de viceprimar, în baza unei hotărâri a Curții de Apel Centru. Aceasta a fost întâmpinată de reprezentanții instituției, care au anunțat că mandatul său a expirat astăzi și nu a mai fost prelungit, fiindu-i restricționat accesul în biroul de serviciu.

La sediul primăriei, Irina Gutnic a fost însoțită de un executor judecătoresc, fiind invocată decizia executorie a Curții de Apel Centru, prin care ordinul anterior de demitere a fost suspendat.

Șeful Direcției juridice a primăriei capitalei, Valeriu Bogdan, a menționat că instituția a luat act de decizia Curții de Apel. De asemenea, acesta a precizat că astăzi, 19 octombrie, a expirat mandatul de viceprimar, care nu a mai fost prelungit. O dispoziție în acest sens, semnată de primarul general Ion Ceban, a fost prezentată Irinei Gutnic.

„Există un act emis de Curtea de Apel prin care a fost suspendată dispoziția primarului general, însă nu există un act judecătoresc prin care se dispune repunerea în funcție a Irinei Gutnic. Astăzi a fost emisă o nouă dispoziție prin care s-a constatat încetarea mandatului de viceprimar pe motiv că a expirat termenul de patru ani”, a afirmat Valeriu Bogdan.

Irina Gutnic a calificat decizia drept „ilegală” și a menționat că intenționează „să activeze în continuare în funcția de viceprimar”.

„Am făcut cunoștință cu dispoziția primarului general. Este o încălcare și sfidare gravă. În conformitate cu legea, urma să-mi fie asigurat accesul la locul de muncă, dar nu să se comită repetat o ilegalitate. Voi acționa în continuare. Conform decizie instanței sunt viceprimar și voi continua munca în folosul comunității. Nimeni nu îmi va restricționa accesul la această funcție”, a declarat Irina Gutnic.

Reprezentanții primăriei capitalei au insistat ca aceasta să părăsească sediul instituției, menționând că biroul său a fost repartizat altor angajați.

Acuzațiile Irinei Gutnic după revocarea din funcția de viceprimar

Pe 11 mai, Irina Gutnic a fost revocată din funcția de viceprimară a municipiului Chișinău, anunța primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul capitalei nu a menționat motivul deciziei de revocare. În noiembrie 2022, Gutnic a fost numită în funcția de viceprimară a capitalei.

Irina Gutnic și-a început cariera în 2003, la Ministerul Muncii, în calitate de specialist principal în cadrul Direcției raporturi de muncă. Ulterior, a lucrat la Ministerul Economiei. Pentru o scurtă perioadă a deținut funcția de șef al serviciului juridic și resurse umane în cadrul ICS „Trans Standard,, SRL, iar ulterior a devenit administrator (2012-2014) al ÎCS „Veritrans Plus” SRL.

Din 2014 până în 2017 a lucrat la Curtea de Conturi, iar din iulie 2017, a fost numită în funcția de Consilier pentru soluționarea contestațiilor – director general adjunct al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor.

La finalul anului 2025, viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic a fost supusă unui control al averii și intereselor personale întocmit de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Controlul a fost pornit după ce ANI a primit o sesizare, având la bază investigația jurnalistică publicată de TV8. În sesizare se menționează că viceprimara „poartă haine și accesorii de mii de euro, pe care le-ar fi primit cadou, precum și deține în proprietate mai multe boliduri pe care le-ar fi «împrumutat» de la nașul său de cununie”.

După demisie, Gutnic a organizat mai multe conferințe de presă și a participat la emisiuni în care a lansat mai multe acuzații la adresa conducerii Primăriei Chișinău, inclusiv, în adresa lui Ion Ceban.

Irina Gutnic, a anunțat că a depus joi, 14 mai, un denunț împotriva primarului Ion Ceban, la Centrul Național Anticorupție (CNA). Aceasta îl acuză pe Ceban de abuz de putere la emiterea dispoziției prin care a fost eliberată din funcție.

„Am depus astăzi o plângere penală pe infracțiunea comisia da Ion Ceban – abuz de putere”, a scris Gutnic pe rețelele de socializare, unde a și publicat un clip video din fața CNA.