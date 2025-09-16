VIDEO Profil de candidat: Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare

Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, prescurtat CUB, va fi al treilea în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. CUB se declară a fi un partid „de inspirație liberală, de centru-dreapta, pro-european”. În scurta sa existență, CUB a fost implicat în mai multe controverse politice. Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a Coaliției pentru Unitate și Bunăstare și a listei electorale a partidului pentru alegerile parlamentare.

„Dorim să avem o opțiune fermă pentru dezvoltarea economică a R. Moldova. Vrem să promovăm ideile liberale și ideile legate de dezvoltarea economiei: inițiativa privată, concurență sănătoasă și statul minimal, ceea ce înseamnă stat eficient în R. Moldova”, declara Igor Munteanu, președintele CUB, pe 1 noiembrie 2022, în cadrul prezentării partidului.

CUB a fost lansat în noiembrie 2022, iar la Congresul de constituire, președinte a fost ales Igor Munteanu, fost ambasador al R. Moldova în SUA și deputat în perioada 2019-2021 din partea Platformei DA.

10 primari CUB, 125 consilieri în sate și orașe și 10 consilier CUB în raioane

La alegerile locale din 2023, primele la care a participat noua formațiune, din partea CUB au fost aleși 10 primari, 125 de consilieri de nivelul întâi, adică în sate și orașe, și 10 consilieri de nivelul doi, adică raionali. În Chișinău, candidatul CUB la funcția de primar general a fost desemnat Ion Bulgac, unul dintre vicepreședinții formațiunii. Acesta a acumulat 0,71% din voturi.

În 2025, Bulgac a părăsit partidul al cărui vicepreședinte era și a aderat la Mișcarea Alternativă Națională, condusă de Ion Ceban, regăsindu-se acum pe lista de candidați ai blocului Alternativa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În aprilie 2024, CUB, alături de Platforma DA, Liga Orașelor și Comunelor și Partidul Schimbării, anunța formarea blocului politic „Împreună”. Candidat la prezidențiale din partea blocului a fost anunțat Octavian Țîcu. Ulterior însă, președintele CUB, Igor Munteanu, a declarat că formațiunea sa își retrage susținerea pentru Țîcu, părăsind, astfel, și blocul „Împreună”

Lista pentru semnături ai Victoriei Furtună printre lista CUB la alegerile prezidențiale

Ulterior, Igor Munteanu a fost desemnat în calitate de candidat CUB la alegerile prezidențiale. Candidatura acestuia nu a fost însă înregistrată de către Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru că nu a întrunit numărul necesar de semnături. Totodată, printre documentele prezentate pentru înregistrare, CEC a identificat o listă pentru semnături care aparținea Victoriei Furtună, și ea candidată la alegerile prezidențiale, afiliată lui Ilan Șor. Igor Munteanu afirma atunci că nu știe cum a ajuns o listă a Victoriei Furtună printre cele pe care se colectau semnături în susținerea sa.

„Habar nu am, pentru că aceste liste noi le-am transmis unor persoane care erau în Grupul de inițiativă. Printre listele care s-au întors la noi a ajuns și această listă, numerotată altfel. A fost un singur caz, s-a întors o listă cu un anumit număr, fără niciun fel de semnături. Probabilitatea să ne pună în același coș este absolut exclusă”, a declarat Munteanu în cadrul unei emisiuni.

Președintele CUB la conferința MEGA, cu Filat, Furtună și Costiuc

În iulie 2025, Igor Munteanu a participat la așa-numita conferință MEGA, organizată la Chișinău, la care au mai participat Victoria Furtună, Vlad Filat, Vasile Costiuc, precum și reprezentanți ai partidului extremist AUR, din România. Unii europarlamentari cu viziuni pro-ruse și-au anunțat și ei prezența, dar nu au fost lăsați de autorități să intre în țară.

„Mulțumesc mult pentru m-ați inclus, pentru că reprezintă un liberal, ceea ce înseamnă că în acest eveniment remarcabil ai o expresie pluralistă a diversității grupului și al partidelor politice din R. Moldova. Este cu siguranță un adevăr important, nouă ne pasă de democrație și libertate, liberali sau conservatori, ne pasă de libertate, o exprimăm poate diferit, dar ne pasă de fundamentele umanității noastre”, a spus președintele CUB în cadrul conferinței.

Serviciul de Informații și Securitate a anunțat că evenimentul a avut, citez, „organizatori obscuri, fără transparență de finanțare și cu legături dubioase cu gruparea criminală Șor”.

După ce în spațiul public au apărut mai multe critici legate de participarea lui Igor Munteanu la conferință, CUB a venit cu o reacție: „Simpla participare la o conferință nu poate fi interpretată drept o asociere a partidului cu opiniile exprimate de alți participanți. Conferințele reprezintă platforme deschise, unde pot fi expuse puncte de vedere diferite sau chiar diametral opuse, acest fapt fiind o condiție obligatorie pentru pluralismul democratic”.

Candidat CUB cu 1,5 milioane de euro depistați în 2020 într-un camion la intrarea în R. Moldova

CUB a înregistrat la CEC 53 de candidați la funcția de deputat în Parlament. În fruntea listei se află Igor Munteanu, urmat de Adrian Dulgheru, care este și vicepreședinte CUB. Dulgheru este un tânăr care se prezintă drept afacerist în Marea Britanie și în Africa. El este și cel care a revendicat cele 1,5 milioane de euro depistați la mijlocul lunii aprilie 2020 într-un camion la intrarea în R. Moldova. Dulgheru nu i-a convins însă pe oamenii legii că el este proprietarul, iar banii au fost confiscați.

A treia pe lista CUB este medica Rodica Gramma, urmată de pastorul baptist Vitalie Fedula, consilier local de la Durlești Victor Țărnă și medica Diana Lupu.