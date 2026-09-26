Iranul propune Statelor Unite un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz în șapte zile

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, afirmă că țara sa a propus Statelor Unite un acord prin care Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă în termen de o săptămână. Araghchi le-a declarat jurnaliștilor, la ONU, în New York, că acest lucru ar putea fi realizat „dacă sunt îndeplinite condițiile necesare” și a menționat că acestea sunt prevăzute în memorandumul de înțelegere (MOU) semnat în iunie, scrie BBC.

„Alegerea aparține acum Statelor Unite”, a spus el, adăugând că planul a fost transmis SUA prin intermediul Qatarului.

Întrebat despre oferta Iranului, un oficial american a declarat pentru BBC că au loc discuții constructive prin intermediul mediatorilor, inclusiv pe tema dosarului nuclear.

SUA nu au transmis deocamdată un răspuns oficial la propunere, Wall Street Journal, citând oficiali americani, a relatat că președintele SUA, Donald Trump, a respins acordul.

Potrivit publicației, Trump era sceptic că Iranul îi va respecta cerințele și le-ar fi spus membrilor echipei sale că consideră probabilă reluarea unei campanii de bombardamente. SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului pe 28 februarie. Iranul a răspuns atacând Israelul și bazele americane din Golful Persic, precum și aliații SUA din zona Golfului, și a blocat Strâmtoarea Ormuz.

Înainte de război, aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate utilizate la nivel mondial treceau prin această strâmtoare, iar închiderea acesteia a provocat fluctuații puternice ale prețurilor la energie. Situația a sporit, de asemenea, presiunile asupra lui Trump de a găsi o modalitate de a pune capăt conflictului, în special în contextul în care SUA se îndreaptă spre alegerile pentru Congres din noiembrie.

„Dacă sunt îndeplinite condițiile necesare, strâmtoarea poate fi redeschisă, iar traficul maritim normal poate fi restabilit în termen de șapte zile”, le-a declarat Araghchi jurnaliștilor.

El nu a precizat ce măsuri ar dori Iranul să întreprindă SUA, dar a adăugat că „acțiunile pe care Statele Unite trebuie să le întreprindă nu sunt noi. Toate sunt deja prevăzute în MOU”.

„Vă pot spune că, dacă există seriozitate din partea SUA în ceea ce privește încheierea unui acord și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, totul este acum pregătit”, a adăugat el.

Un oficial american a declarat pentru BBC că SUA se află „într-o poziție foarte puternică, având controlul asupra Strâmtorii Ormuz, așa că nu ne grăbim”.

Într-un interviu pentru CBS News, partenerul american al BBC, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că procesul de încetare a focului „va începe chiar din ziua în care aceștia îl vor accepta”.

„Anterior, ajunsesem la un acord bazat pe MOU-ul semnat în Pakistan… dacă Statele Unite acceptă să procedeze în acest fel, totul va reveni la situația de dinainte”, a adăugat el.

Pezeshkian a mai declarat că Iranul va permite din nou accesul inspectorilor nucleari ai ONU în țară.

Respingând acuzațiile potrivit cărora Iranul încearcă să dezvolte o armă nucleară, președintele iranian a declarat: „Dacă doresc să vină și să efectueze inspecții, putem ajunge la înțelegeri și acorduri în ceea ce privește acest subiect specific în cadrul negocierilor”.

MOU-ul dintre SUA și Iran, semnat pe 18 iunie, a fost conceput pentru a duce la o încetare a focului și la redeschiderea, cel puțin parțială, a Strâmtorii Ormuz. Acordul în 14 puncte prevedea că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare. Documentul preciza că SUA, Iranul și aliații acestora vor pune capăt operațiunilor militare „pe toate fronturile” și includea prevederi privind încetarea blocadei navale americane și relaxarea sancțiunilor.

De asemenea, acordul prevedea că Iranul va „depune toate eforturile pentru a asigura trecerea în siguranță a navelor comerciale” prin strâmtoare și va purta discuții cu Omanul privind viitoarele aranjamente în domeniul transportului maritim.

Însă acordul s-a destrămat la scurt timp după aceea, când ambele părți au reluat atacurile.

Iranul a atacat nave despre care afirmă că au încercat să traverseze Strâmtoarea Ormuz fără autorizație. SUA au atacat obiective iraniene din strâmtoare, precum și petroliere iraniene aflate în largul coastelor țării. De asemenea, SUA au menținut blocada porturilor iraniene, provocând perturbări majore pentru economia Iranului.

Ulterior, Trump a susținut că SUA au reușit să scoată petrol prin Strâmtoarea Ormuz.

Datele privind traficul maritim arată o medie recentă de aproximativ 18 traversări pe zi într-o perioadă de 10 zile, numărul navelor coborând în unele zile până la nouă, potrivit Kpler, o companie de analiză și furnizare de date privind mărfurile, citată de Reuters.